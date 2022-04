Die MotoGP WM 2022 gastiert vom 8. April bis 10. April in Austin/Texas. Am Wochenende findet der Red Bull Grand Prix von Amerika statt. Wir haben für euch alle wichtigen Infos rund um die MotoGP in Austin im Überblick:

MotoGP Austin heute – Zeitplan Deutsche Zeit: Freies Training, Qualifying, Rennen

Aufgepasst! Der Zeitunterschied zwischen Mitteleuropa und Texas/USA beträgt sieben Stunden. Ebenfalls wichtig für alle Fans: In Austin werden die Rennen in ungewohnter Startreihenfolge gefahren. Die Moto3 bildet am Rennwochenende von Freitag bis Sonntag jeweils den Abschluss. Auf die freien Trainings und das Qualifying am Freitag und Samstag folgt am Sonntag, 10.4., das Rennen um 20 Uhr deutscher Zeit.

Alle Termine der Motorrad-WM in Austin im Überblick:

Freitag, 8.4.2022

16.00 – 16.40 Uhr: Moto2, FP1

16.55 – 17.40 Uhr: MotoGP, FP1

17.55 – 18.35 Uhr: Moto3, FP1

20.15 – 20.55 Uhr: Moto2, FP2

21.10 – 21.55 Uhr: MotoGP, FP2

22.10 – 22.50 Uhr: Moto3, FP2

Samstag, 9.4.2022

16.00 – 16.40 Uhr: Moto2, FP3

16.55 – 17.40 Uhr: MotoGP, FP3

17.55 – 18.35 Uhr: Moto3, FP3

19.35 – 19.50 Uhr: Moto2, Qualifying 1

20.00 – 20.15 Uhr: Moto2, Qualifying 2

20.30 – 21.00 Uhr: MotoGP, FP4

21.10 – 21.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

21.35 – 21.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

22.10 – 22.25 Uhr: Moto3, Qualifying 1

22.35 – 22.50 Uhr: Moto3, Qualifying 2

Sonntag, 10.4.2022

16.20 – 16.30 Uhr: Moto2, Warm-up

16.40 – 17.00 Uhr: MotoGP, Warm-up

17.10 – 17.20 Uhr: Moto3, Warm-up

Die Startzeit der Rennen in Austin 2022

18.20 Uhr: Moto2, Rennen (18 Runden)

20.00 Uhr: MotoGP, Rennen (20 Runden)

21.30 Uhr: Moto3, Rennen (17 Runden)

Marc Márquez geht am Wochenende beim MotoGP-Rennen in Austin (USA) wieder an den Start. Die beiden letzten Rennen in Indonesien und Argentinien verpasste der Ex-Weltmeister verletzungsbedingt.

MotoGP Übertragung heute: Training, Qualifying und Rennen in Austin live im TV

ServusTV hat sich auch für die MotoGP-Saison 2022 die Rechte gesichert und überträgt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Programmumfang beim Privatsender aus Österreich ist unverändert: Am Samstag sind die Qualifyings sowie das FP4 der MotoGP-Klasse live im Free-TV zu sehen, am Sonntag die Rennen aller WM-Klassen inklusive der MotoGP.

MotoGP Austin live: Training, Qualifying und Rennen im Stream

Die MotoGP aus Austin kann auch im Stream verfolgt werden. ServusTV zeigt die Qualifyings sowie das FP4 der MotoGP-Klasse und die Rennen aller Klassen analog zum TV auch im Live-Stream. Daneben gibt es alle Sessions und das Rennen beim kostenpflichtigen Anbieter DAZN. Der Streaminganbieter hat sein Programm für 2022 aufgestockt. Ab dieser Saison laufen mit Ausnahme der Warm-Ups wieder alle Sessions aller Klassen auf dem Streaming-Portal.

Alle Infos zur Übertragung:

Free-TV : 4. Freies Training, Qualifying und Rennen bei ServusTV

: 4. Freies Training, Qualifying und Rennen bei ServusTV Kostenloser Stream : ServusTV

: ServusTV Stream (kostenpflichtig): Alle Sessions und das Rennen live bei DAZN

