Die MotoGP 2022 gastiert vom 23. April bis 24. April in Portimao in Portugal. Nach vier Rennen in Asien und Amerika ist die Motorrad-WM wieder zurück in Europa. Am Wochenende findet der Grand Prix von Portugal statt statt. Wir haben für euch alle wichtigen Infos rund um die MotoGP in Portimao im Überblick:

Zeitplan: Wann finden die Trainings, das Qualifying und das Rennen statt?

Wann finden die Trainings, das Qualifying und das Rennen statt?

Welcher Sender überträgt die MotoGP in Portimao?

MotoGP Portimao 2022 – Zeitplan und TV-Zeiten: Freies Training, Qualifying, Rennen

Die Motorrad-WM 2022 gastiert in Portimao in Portugal. Wichtig für alle Fans und Zuschauer: Der Zeitplan weicht vom gewohnten Ablauf ab. Die Moto2 macht den Auftakt, die Moto3 den Abschluss. Auf die freien Trainings und das Qualifying am Freitag und Samstag folgt am Sonntag, 24.4., das Rennen um 14:00 Uhr deutscher Zeit.

Alle Termine der Motorrad-WM in Portimao im Überblick:

Freitag, 22.4.2022 – FP1 und FP2 der MotoGP, Moto2, Moto3

10:00 - 10:40 Uhr: Moto2 - 1. Freies Training

10:55 - 11:40 Uhr: MotoGP - 1. Freies Training

- 1. Freies Training 11:55 - 12:35 Uhr: Moto3 - 1. Freies Training

14:15 - 14:55 Uhr: Moto2 - 2. Freies Training

15:10 - 15:55 Uhr: MotoGP - 2. Freies Training

- 2. Freies Training 16:10 - 16:50 Uhr: Moto3 - 2. Freies Training

Samstag, 23.4.2022 – FP3, FP4 und Qualifying der MotoGP, Moto2, Moto3

10:00 - 10:40 Uhr: Moto2 - 3. Freies Training

10:55 - 11:40 Uhr: MotoGP - 3. Freies Training

- 3. Freies Training 11:55 - 12:35 Uhr: Moto3 - 3. Freies Training

13:35 - 14:15 Uhr: Moto2 - Qualifying

14:30 - 15:00 Uhr: MotoGP - 4. Freies Training

- 4. Freies Training 15:10 - 15:50 Uhr: MotoGP - Qualifying

16:10 - 16:50 Uhr: Moto3 - Qualifying

Sonntag, 24.4.2022 – Warm Up

10:20 - 10:30 Uhr: Moto2 - Warm Up

10:40 - 11:00 Uhr: MotoGP - Warm Up

11:10 - 11:20 Uhr: Moto3 - Warm Up

MotoGP, Moto2 und Moto3: Startzeit der Rennen in Portimao 2022

12:20 Uhr: Moto2 - Das Rennen (23 Runden)

14:00 Uhr: MotoGP - Das Rennen (25 Runden)

15:30 Uhr: Moto3 - Das Rennen (21 Runden)

Ducati-Fahrer Jack Miller will seinen starken zweiten Platz beim Rennen in Austin in Portimao bestätigen. Was ist für den Australier beim Qualifying und Rennen drin?

MotoGP Übertragung heute: Training, Qualifying und Rennen in Portimao live im TV

ServusTV hat sich für die MotoGP-Saison 2022 die Rechte gesichert und überträgt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Programmumfang beim Privatsender aus Österreich ist unverändert: Am Samstag sind die Qualifyings sowie das FP4 der MotoGP-Klasse live im Free-TV zu sehen, am Sonntag die Rennen aller WM-Klassen inklusive der MotoGP.

MotoGP Portimao live: Training, Qualifying und Rennen im Stream

Die MotoGP aus Portimao kann auch im Stream verfolgt werden. ServusTV zeigt die Qualifyings sowie das FP4 der MotoGP-Klasse und die Rennen aller Klassen analog zum TV auch im Live-Stream. Daneben gibt es alle Sessions und das Rennen beim kostenpflichtigen Anbieter DAZN. Der Streaming-Dienst hat sein Programm für 2022 aufgestockt. Ab dieser Saison laufen mit Ausnahme der Warm-Ups wieder alle Sessions aller Klassen auf dem Streaming-Portal.

Alle Infos zur Übertragung der Motorrad-WM in Portimao:

Free-TV : 4. Freies Training, Qualifying und Rennen bei ServusTV

: 4. Freies Training, Qualifying und Rennen bei ServusTV Pay-TV: DAZN 1 (1., 2. und 3. Freies Training)

DAZN 1 (1., 2. und 3. Freies Training) Live-Stream: ServusTV (kostenlos), DAZN (kostenpflichtig)

MotoGP auf DAZN 1 – So könnt ihr den Sender empfangen

Das 1., 2. und 3. Freie Training aller Klassen könnt ihr auf dem linearen Sender DAZN 1 sehen. Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q. So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.

MotoGP in Portimao – Informationen zur Strecke

Datum : 22.04. - 24.04.2022

: 22.04. - 24.04.2022 Saisonrennen : 5 von 21

: 5 von 21 Ort des Rennens: Portimao, Portugal

des Rennens: Portimao, Portugal Strecke : Autodromo Internacional do Algarve

: Autodromo Internacional do Algarve Streckenlänge : 4,635 km

: 4,635 km Rekordsieger : Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia (je 1)

: Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia (je 1) Rundenrekord: 1:39.450 (Alex Rins 2021)

1:39.450 (Alex Rins 2021) Qualifying-Rekord : 1:38.862 (Fabio Quartararo 2021)

: 1:38.862 (Fabio Quartararo 2021) Top-Speed: 351.7 km/h (Andrea Dovizioso 2020)

MotoGP-Gesamtwertung vor dem Rennen in Portimao

Der aktuelle WM-Stand nach 4 von 21 Läufen:

1. Enea Bastianini (Italien) Ducati, 61 Punkte

2. Alex Rins (Spanien) Suzuki, 56 Punkte

3. Aleix Espargaro (Spanien) Aprilia, 50 Punkte

4. Joan Mir (Spanien) Suzuki, 46 Punkte

5. Fabio Quartararo (Frankreich) Yamaha, 44 Punkte

6. Brad Binder (Südafrika) KTM, 42 Punkte

7. Jack Miller (Australien) Ducati, 31 Punkte

8. Johann Zarco (Frankreich) Ducati, 31 Punkte

9. Miguel Oliviera (Portugal) KTM, 28 Punkte

10. Jorge Martin (Spanien) Ducati, 28 Punkte

MotoGP WM 2022 – Der Rennkalender im Überblick