Der Freitagabend im ZDF ist aktuell für die zweite Staffel der Serie „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ reserviert. Am Freitag, 15.09.2023, zeigt der Sender die dritte Folge. In „Schweinepriester“ geht es um einen Schweinebauern, der in seiner eigenen Scheune erhängt wurde. Die Polizei findet schnell heraus, dass der ermordete Silas kein Unschuldslamm war.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Handlung und Besetzung findet ihr hier auf einen Blick.

„Mordsschwestern – Schweinepriester“: Sendetermin und Sendezeit

Die zweite Staffel von „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ läuft immer freitags zur Primetime im ZDF. Weiter geht es am Freitag, 15.09.2023, um 20:15 Uhr. Diese Folge wird nicht direkt wiederholt.

Gibt es die Folge „Schweinepriester“ in der Mediathek?

Wer die einzelnen Folgen verpasst hat, kann sich trotzdem freuen: Die Episoden sind jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort kann man sie kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Schweinepriester“?

Schweinebauer Silas Hinnerksen wird in seiner Scheune gefunden – erhängt. Vor ihm hat der Täter mit roten Buchstaben „UND TSCHÜß!“ geschrieben. Die Trauer der Angehörigen hält sich in Grenzen. Seine Ehe mit Marthe war quasi beendet, denn er hatte eine Affäre mit seiner Verwalterin Ioanna Sideris. Könnte Eifersucht das Motiv für den Mord gewesen sein? Das ist nicht der einzige Hinweis. Die Tat wirkt so, als hätte sich jemand an ihm rächen wollen. Die Polizei entdeckt, dass Silas Zuchtschweine aus Massentierhaltung geschlachtet und das Fleisch als Bioware verkauft hat. Mit dieser Aktion hat er nicht nur seine Tochter Clara verloren, sondern auch eine Menge Tierschützer gegen sich gehetzt. Die Aktivisten hätten also ein Motiv für den Mord. Im Gegensatz zu vielen anderen auf dem Hof wollte Silas jedoch mit den Lügen aufhören.

Da Viktoria hart an dem Fall arbeitet, vergisst sie Samis Geburtstag. Erst bei der Überraschungsparty im Präsidium wird sie wieder daran erinnert, doch sie hat keine Zeit an der Feier teilzunehmen. Sie möchte die nächste gemeinsame Nachtschicht mit Sami nutzen, um ihm endlich ihre Gefühle zu offenbaren.

Die beiden Schwestern müssen im Beruf stark sein, doch daheim fließen die Tränen.

© Foto: ZDF/Sandra Hoever

Die Besetzung von „Schweinepriester“ im Überblick

Die beiden Schwestern Viktoria und Feli werden von Lena Dörrie und Caroline Hanke verkörpert. Neben weiteren durchgehenden Figuren sind in jeder Folge auch Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller in „Schweinepriester“ sind, erfahrt ihr in dieser Liste:

Rolle – Schauspieler

Viktoria Lorentzen – Lena Dörrie

Felicitas „Feli“ Lorentzen – Caroline Hanke

Sami Farhadi – Tamer Trasoglu

Dariusz „Dusi“ Kowalski – Claudiu Marc Draghici

Owe – Mathias Harrebye-Brandt

Dr. Paula Fischer – Petra Friedrich

Tante Jule – Anne Moll

Josh – Jonah Djalili

Marthe Hinnerksen – Lina Wendel

Ioanna Sideris – Artemis Chalkidou

Clara Hinnerksen – Anna Bachmann

Jens Hinnerksen – Lennart Lemster

Ulf Bollinger – Alexander Wüst

Silas Hinnerksen – Thomas Bloem

Maja König – Eva Maria Nikolaus

Solmaz Farhadi – Nina Sarita Balthasar

Roxana Farhadi – Aseb Mokonen

Wann und wo wurde „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ gedreht?

Der Dreh zur zweiten Staffel „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ begann um Ostern 2023. Wie auch schon in der ersten Staffel wurde hauptsächlich in Flensburg gedreht – der Heimatort von Schauspieler Matthias Harrebye-Brandt. In der Zeitung „Der Nordschleswiger“ verriet er, dass er während der Dreharbeiten wieder in seinem Elternhaus gewohnt hat.

Alle Infos zu den neuen Folgen von „Mordsschwestern“

Nach dem Erfolg der ersten vier Folgen war klar, dass es eine Fortsetzung der Geschichte rund um die beiden Schwestern geben wird. Die Zuschauer dürfen sich seit Anfang September auf sechs neue Folge freuen. Worum geht es in Staffel 2? Wer spielt mit? Was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier: