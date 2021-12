Nach den Feiertagen zeigt das ZDF den Krimi „Mord in der Familie – Der Zauberwürfel“. Bereits eine Woche vorher, ab Montag, 20.12.2021, ist der Zweiteiler in der Mediathek verfügbar. Darin steht das Leben einer scheinbar perfekten Kölner Bauunternehmer-Familie im Mittelpunkt, das durch einen Mord aus den Fugen gerät.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler? Und wann laufen die Folgen im TV? Die Handlung der Filmreihe sowie alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Cast und Co. erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Mord in der Familie“: ZDF-Sendetermine und Sendezeit

Die beiden Teile werden an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zur Primetime im ZDF ausgestrahlt.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Teil 1: Montag, 27.12.2021 um 20:15 Uhr

Teil 2: Dienstag, 28.12.2021 um 20:15 Uhr

„Mord in der Familie“: ZDF-Mediathek

Für die Ungeduldigen unter euch gibt es gute Neugikeiten: In der ZDF-Mediathek sind die Folgen bereits eine Woche früher online. Der Krimi-Mehrteiler steht dort ab Montag, 20.12.2021, um 10 Uhr in vier Folgen als Stream zur Verfügung. Nach der Ausstralung könnt ihr euch diese auch noch als Wiederholung ansehen.

„Mord in der Familie“: Vorschau und Inhalt

„Mord in der Familie – Der Zauberwürfel“ umfasst insgesamt zwei Teile. Was darin jeweils passiert, erfahrt ihr hier:

Teil 1

Am Neujahrstag geschieht ein kaltblütiger Mord: Thomas Becker, Sohn des mächtigen Bauunternehmers Henry Becker, wurde auf einem Parkplatz erschossen. Kommissarin Barbara Falck und ihr Kollege Christian Krämer vermuten einen Zusammenhang mit dem Einsturz eines Bauprojektes, das unter der Führung von Thomas’ Bruder Eric lag.

Dazu kommt, dass Henry Becker selbst in der Silvesternacht von einem Auto angefahren wurde ins Krankenhaus kam. Wer übt hier einen Racheakt aus? Könnte es Marianne sein, die die Geliebte ihres Mannes Thomas nicht mehr dulden kann?

Das perfekte Familienbild bröckelt jedoch schon länger – Henry bestand lange darauf, dass Thomas seine Alkoholsucht in den Griff bekommt. Denn in der Öffentlichkeit kursierten bereits böse Gerüchte...

Teil 2

Der Mord an Thomas wird immer komplizierter. Steckt wohl doch Henry dahinter? Kamen ihm die Streitigkeiten zwischen seinen Söhnen doch recht? Oder war es Eric, der alles dafür tun würde, mit seinem Vater alleine zu arbeiten? Denn Thomas hatte in letzter Zeit andere Gedanken: In der Hilfegruppe für Anonyme Alkoholiker verliebte er sich in die alleinerziehende Mutter Karoline. Auch sie steht unter Angst, denn sie und ihr Sohn Jimmy werden von ihrem Ex-Mann Joachim bedroht. Zudem wollte Thomas die Scheidung mit Marianne, damit er sein Liebesglück mit Karoline genießen kann. Schritt für Schritt ergibt sich ein immer komplexeres Bild – jeder hätte ein Motiv gehabt, Thomas zu töten…

Karoline Siebert (Petra Schmidt-Schaller) ist bei den Anonymen Alkoholikern.

„Mord in der Familie“: Darsteller

Wer sind die Schauspieler von „Mord in der Familie – Der Zauberwürfel“? Hier findet ihr die Besetzung im Überblick:

