Für zwei Männer und 14 Frauen startet am 13.05.2021 das Experiment „M.O.M“ auf Joyn PLUS+. Senior Dan und Junior Dustin versuchen in der außergewöhnlichen Datingshow, die Single-Frauen im Alter von 25 bis 51 Jahren von sich zu überzeugen. Wer kommt am Ende besser bei den Kandidatinnen an?

In diesem Artikel erfahrt ihr alles rund um die Kandidaten, Sendetermine, Kritik sowie zum Start von Staffel 2.

„M.O.M“ Staffel 2 – Worum geht es?

Der 49-jährige IT-Unternehmer Dan und der 31-jährige Verkaufsberater für Wohnimmobilien Dustin treten in der zweiten Staffel der Datingshow „M.O.M“ gewissermaßen als Konkurrenten an. Gemeinsam mit 14 Frauen im Alter von 25 bis 51 Jahren verbringen sie Tag und Nacht auf einem Glamping-Platz und in einer Villa und versuchen unter den Kandidatinnen ihre Herzensdame ausfindig zu machen.

Die Damen können im Vorhinein wählen, ob sie lieber zum „Team Junior“ oder „Team Senior“ gehören wollen. So steht bereits am Anfang fest, welche Frau welchen Mann sympathischer findet. Ein Wechsel der Teams ist allerdings möglich. Im Fokus steht die Frage, welche Rolle die Altersunterschiede der Teilnehmer und Kandidatinnen bei der Partnerwahl spielen. Kann der Senior auch bei einer jüngeren Frau punkten oder lässt sich der Junior von einer älteren Dame den Kopf verdrehen? Joyn liefert die Antworten auf diese und viele weitere Fragen in der zweiten Staffel von „M.O.M“.

„M.O.M“ Staffel 2 bei Joyn: Sendetermine und Stream

„M.O.M" umfasst insgesamt zwölf Episoden. Nach dem Auftakt am 13.05.2021 mit einer Doppelfolge wird jede Woche eine neue Episode bei Joyn PLUS+ veröffentlicht. Die erste Folge wird im kostenlos zugänglichen Bereich von Joyn bereitgestellt.

Das sind die Sendetermine.

13.05.2021: Folge 1 + 2

20.05.2021: Folge 3

27.05.2021: Folge 4

03.06.2021: Folge 5

10.06.2021: Folge 6

17.06.2021: Folge 7

24.06.2021: Folge 8

01.07.2021: Folge 9

08.07.2021: Folge 10

15.07.2021: Folge 11

22.07.2021: Folge 12

„M.O.M“ 2021 Kandidaten: Das sind die Männer

Zwei Männer werben in der zweiten Staffel von „M.O.M“ um die Gunst von 14 Single-Frauen. Wir stellen euch den Junior und den Senior vor, die versuchen in der Datingshow ihre Traumfrau kennenzulernen.

Dan – Senior (49)

Dan ist 49 Jahre alt, kommt aus Berlin und ist als IT-Unternehmer tätig. Seit Sommer 2019 ist er Single. Er übernimmt bei „M.O.M“ die Rolle des „Seniors“. Die Rivalität zwischen ihm und seinem jüngeren Kontrahenten schätzt er folgendermaßen ein: „Letztlich kann mir der Junior nur dann ein Konkurrent werden, wenn wir auf die gleichen Frauen stehen.“

Auch wenn dieser Fall eintreten sollte, sieht Dan seine Chancen positiv. Sein Alter stellt für ihn sogar einen möglichen Vorteil dar: „Ich habe eine gewisse Lebenserfahrung, sodass ich weiß, worauf man Wert legen muss, umeine erfolgreiche Partnerschaft zu führen.“

Dan beschreibt sich als authentischen Typen: „Ich mache und sage die Dinge so, wie ich sie denke.“

© Foto: © Joyn

Dustin – Junior (31)

Dustin kommt aus Köln. Der 31-jährige ist Verkaufsberater für Wohnimmobilien. Er ist seit Sommer 2020 Single und will nun bei „M.O.M“ die große Liebe finden. Er beschreibt sich als einen Beziehungstyp, locker, aber mit festen Absichten. „Ich bin sehr zuverlässig, loyal, aufmerksam und fürsorglich. Ich glaube, dass man das heutzutage nicht mehr so oft findet.“

Seine Traumfrau sollte selbstbewusst, schlagfertig und ehrlich sein. Außerdem sollte sie offen und respektvoll mit ihm umgehen.

„M.O.M“ 2021 Kandidatinnen: Das sind die Frauen

14 Frauen im Alter von 25 bis 51 Jahren versuchen bei „M.O.M“ das Herz von Senior Dan oder Junior Dustin zu gewinnen.

Diese Kandidatinnen wagen das Dating-Experiment:

Alina (25, Model und Animateurin, Nürnberg)

Anne Theke (43, Fitness- und Mentalcoach, Berlin)

Franziska (26, Studentin und Model, Jena)

Gloria (27, Studentin, Hildesheim)

Jasmin (38, Spirituelle Lebensberaterin, Köln)

Jennifer (25, Werbetechnikerin und Content Creator, Weßling bei München)

Jules (39, Model und Personal Trainer, München)

Lisa (26, Flugbegleiterin, Studentin und Nachhilfelehrerin, Eisleben)

Mascha (42, Künstlerin, Saarland)

Monika (27, Studentin, Oldenburg)

Nina (40, Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin, München)

Selina (26, Auszubildende, Kastellaun)

Simone (51, Kosmetikerin, Massage- und Wellnesstherapeutin, München)

Yassmine (37, Tänzerin, Berlin)

„M.O.M“: Kritik nach „Milf oder Missy“

In der ersten Staffel wurde die Datingshow „M.O.M.“ zunächst noch mit einem Untertitel beworben, der deutlich machte, wofür die Buchstaben stünden: „Milf oder Missy“. Nach damaliger heftiger Kritik wurde eine großangelegte Plakatkampagne gestoppt. Die Show wurde in den deutschen Medien überwiegend negativ aufgenommen. Es wurde kritisiert, dass die Show sehr klischeehaft besetzt sei. Die Bezeichnung der jüngeren Frauen als „Fräuleinchen“ (Missies) und der älteren als Mütter (Milfs), bei gleichzeitiger konnotationsfreier Betitelung der beiden Junggesellen als Junior und Senior sei nicht zeitgemäß und trage zur Objektivierung und Sexualisierung von Frauen bei.