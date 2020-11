Am Ende der zehnten Staffel hat die große Familie in „Modern Family“ noch einmal Nachwuchs bekommen. Haley hat Zwillinge zur Welt gebracht und alle sind zusammen im Krankenhaus vereint. Doch so glücklich und selig geht es in der elften Staffel nicht weiter. Fans können sich auf eine weitere und letzte chaotische und lustige Staffel rund um den Pritchett-Dunphy-Tucker-Klan freuen. Die Serie ist bei Sky Ticket verfügbar.

Handlung der letzten Staffel „Modern Family“

Das Haus der Dunphys platzt aus allen Nähten. Es wohnen nicht nur Clair und Phil mit ihren Kindern Luke und Alex dort, die erwachsene Tochter Haley und ihr Mann Dylan und die Zwillinge wohnen auch wieder dort. Das stellt die Dunphys vor eine große Entscheidung. Aber neben wichtigen Lebensentscheidungen auch bei Mitch und Cam steht für die Großfamilie ein Trip nach Paris an. Gloria und Jay feiern mit allen zusammen das letzte Halloween, das letzte Thanksgiving und das letzte Weihnachten. Bis zum Finale stehen noch einige Abenteuer und komische Zwischenfälle für alle Familienmitglieder an.

Besetzung von „Modern Family“

Ed O'Neill als Jay Pritchett

Sofía Vergara als Gloria Delgado-Pritchett

Julie Bowen als Claire Dunphy

Ty Burrell als Phil Dunphy

Jesse Tyler Ferguson als Mitchell Pritchett

Eric Stonestreet als Cameron Tucker

Rico Rodriguez als Manny Delgado

Sarah Hyland als Haley Dunphy

Nolan Gould als Luke Dunphy

Ariel Winter als Alex Dunphy

Aubrey Anderson-Emmons als Lily Tucker-Pritchett

Jeremy Maguire als Joe Pritchett

Folgen der Staffel 11

11x01 New Kids on the Block

11x02 Snapped

11x03 Perfect Pairs

11x04 Pool Party

11x05 The Last Halloween

11x06 A Game of Chicken

11x07 The Last Thanksgiving

11x08 Tree's A Crowd

11x09 The Last Christmas

11x10 The Prescott

11x11 Legacy

11x12 Dead On A Rival

11x13 Paris

11x14 Spuds

11x15 Baby Steps

11x16 I'm Going to Miss This

11x17 Finale Part 1

11x18 Finale Part 2

Trailer Staffel 11 „Modern Family“

„Sky Ticket“ und bietet verschiedene Angebote des Pay-TV-Senders. Ein Abo gibt es ab 7,49 Euro und ist monatlich kündbar. Je nach dem für welches Angebot man sich interessiert, kann man zwischen Serien, Filmen und Sportangeboten wählen. Diese verschiedenen Sky Tickets sind einzeln buchbar oder lassen sich kombinieren. Weitere Informationen zu den Sky Ticket Angeboten findet ihr auf Das Streaming-Angebot von Sky heißtund bietet verschiedene Angebote des Pay-TV-Senders. Eingibt es ab 7,49 Euro und ist. Je nach dem für welches Angebot man sich interessiert, kann man zwischen Serien, Filmen und Sportangeboten wählen. Diese verschiedenen Sky Tickets sind einzeln buchbar oder lassen sich kombinieren. Weitere Informationen zu den Sky Ticket Angeboten findet ihr auf Sky

Modern Family auf Netflix und Comedy Central

Wenn man nach den Veröffentlichungsterminen der zehnten Staffel „Modern Family“ geht, dann könnte die Free-TV-Premiere im April 2021 bei Comedy Central sein und auf Netflix könnten Fans die Serie dann vielleicht im September 2021 sehen. Offizielle Informationen sind noch nicht verfügbar.