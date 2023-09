Am Donnerstagabend zeigt das ZDF von Zeit zu Zeit amüsante Komödien. So auch am 21.09.2023, wenn „Mit Harpunen schießt man nicht“ für Lacher sorgen wird. Darin geht es um Gerda, die ihre letzten Monate auf keinen Fall im Pflegeheim verbringen will und deswegen einen Taxifahrer als ihren Pfleger engagiert…

Wann läuft der Film im TV? Gibt es ihn in der ZDF-Mediathek? Und wer spielt mit? In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung und Besetzung von „Mit Harpunen schießt man nicht“ wissen muss.

„Mit Harpunen schießt man nicht“: Sendetermin und Sendezeit

Das ZDF zeigt „Mit Harpunen schießt man nicht“ am Donnerstag, 21.09.2023, um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung der Komödie ist nicht angekündigt.

Gibt es „Mit Harpunen schießt man nicht“ in der ZDF-Mediathek?

„Mit Harpunen schießt man nicht“ steht auch in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung. Der Film kann dort bereits ab dem 07.09.2023 abgerufen werden.

Worum geht es in „Mit Harpunen schießt man nicht“?

Gerda hat mit ihrer Tochter Linda kein gutes Verhältnis. So wundert es nicht, dass diese versucht, sie in ein Heim abzuschieben und ihr Haus zu verkaufen. Doch Gerda flieht lieber aus der Klinik, als ihre letzten Monate in einem Pflegeheim zu verbringen. Und als Taxifahrer Simon in ihrem Haus steht, um es sich für ein Wochenende auszuleihen, fasst die Seniorin einen Plan: Simon wird ihr Pfleger und sie kann weiter in ihrem Haus wohnen. Damit kommt Gerda bei ihrer Tochter zwar durch, doch dann muss diese ebenfalls in das Haus ihrer Mutter einziehen. Lindas eigene Wohnung ist nämlich eine Dauerbaustelle. Das eigentlich Komplizierte an der Situation: Simon hat mit Lindas großer Liebe Dora ein gemeinsames Kind – und plötzlich ziehen diese Beiden ebenfalls in das kleine Haus. Als dann auch noch ans Licht kommt, dass Simon die Abschiebung in sein Heimatland Ghana droht, läuft das Fass endgültig über. Kann die ungewöhnliche Familie am Ende zusammenhalten?

Simon (Eugene Boateng) droht die Abschiebung. Bei der Lösung des Problems könnten ihm Linda (Isabell Polak, l.) oder aber auch Dora (Giulia Goldammer, r.) helfen.

© Foto: ZDF/Alina Hartwig

Die Besetzung von „Mit Harpunen schießt man nicht“ im Überblick

Die Hauptrolle in „Mit Harpunen schießt man nicht“ übernimmt Gerburg Jahnke. An ihrer Seite spielen bekannte Darsteller. Wer genau zum Cast gehört, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Gerda Weinberger – Gerburg Jahnke

Simon Yeboah – Eugene Boateng

Linda Weinberger – Isabell Polak

Dora – Giulia Goldammer

Feli – Muine Keune

Wo und wann wurde „Mit Harpunen schießt man nicht“ gedreht?

„Mit Harpunen schießt man nicht“ wurde im Herbst 2022 gedreht. Die Drehorte lagen dabei in München. Genaueres ist dazu nicht bekannt.