Am ersten Wochenende im Dezember 2021 macht eine traurige Nachricht die Runde: Mirco Nontschew ist im Alter von 52 Jahren überraschend gestorben. Zur Todesursache ist noch nichts bekannt – einiges kann laut Polizei zwar ausgeschlossen werden, es ranken sich aber auch Gerüchte um den plötzlichen Tod.

Seine Fans berührt aktuell vor allem die Traueranzeige von Constantin Entertainment und Amazon Studios. Gerade erst hatte der Comedian dort noch für die neue Staffel „LOL – Last One Laughing“ vor der Kamera gestanden. Bekannt wurde Mirco Nontschew durch die Sendung „RTL Samstag Nacht“. Daher zeigt der Kölner Sender am 08.12.2021 eine Sonderfolge über den TV-Star.

Wer war der Komiker privat? Hatte Nontschew Frau und Kinder? Was ist zu seinem plötzlichen Tod bekannt?

Mirco Nontschews Familie: Frau, Kinder, Tochter

Sein Privatleben hat Mirco Nontschew weitgehend von der Öffentlichkeit ferngehalten. Was klar ist: Er hinterlässt drei Töchter – zwei leibliche und eine Stieftochter. Eine der leiblichen Töchter und seine Stieftochter sind aus der Ehe mit seiner Ex-Frau. Mit der Maskenbildnerin Monique Bredow bekam der Komiker 2011 eine weitere Tochter.

„Danke Mirco“ – Abschied am 08.12.21 auf RTL

Der Sender RTL ändert zum Gedenken an den verstorbenen Mirco Nontschew das Programm am Mittwoch, den 08.12.2021. Ab 20:15 Uhr sendet RTL die zweistündige Sondersendung „Danke Mirco“. Laut Pressemitteilung des Senders erinnert die Sondersendung an die bekanntesten Gags und besten Auftritte des 52-Jährigen. Die zweistündige Highlight-Sendung mit den RTL-Best-of-Ausgaben der Comedyshow „RTL Samstag Nacht“ stehen nach der Ausstrahlung sieben Tage auf RTL Plus kostenfrei zum Streamen abrufbereit.

„LOL“ Staffel 3 mit Mirco Nontschew – Ausstrahlung 2022 wie geplant

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel „LOL – Last One Laughing“ auf Amazon Prime Video waren bereits abgeschlossen, als Mirco Nontschew gestorben ist. Amazon zufolge plant der Streamingdienst die Ausstrahlung aktuell wie erwartet im Frühjahr 2022. Alle Infos zu Staffel 3 im folgenden Artikel:

Mirco Nontschew im TV: RTL Samstag Nacht, Mircomania und 7 Zwerge

Mirco Nontschew zählte zu den Urgesteinen der deutschen Komiker. Der gebürtige Berliner stand bereits seit 1993 vor der Kamera und war Gründungsmitglied der Sendung „RTL Samstag Nacht“. Mit seinen Grimassen konnte er seine Fans auch auch im Otto-Walkes-Film „7 Zwerge – Männer allein im Wald“ auf der Kinoleinwand begeistern. 2001 bekam Nontschew in Sat.1 eine Zeit lang sogar seine eigene Show „Mircomania“.

Mirco Nontschew ist tot: Was über die Todesursache bekannt ist

Todesursache ungeklärt. Die Polizei schließt einen Tod durch Fremdeinwirken oder einen Suizid allerdings aus. Es ranken sich Verschwörungstheorien über einen Zusammenhang mit der Corona-Impfung – obwohl noch nicht einmal bekannt ist, ob Nontschew diese im unmittelbaren Zeitraum vor seinem Tod bekommen hat. Was aber klar ist: Seine Familie alamierte am 3. Dezember die Feuerwehr, weil sie Nontschew seit Tagen nicht erreichen konnten. Diese fand den 52-Jährigen leblos in seiner Berliner Wohnung auf. Auch einige Tage nach der Mitteilung zum plötzlichen Tod des Komikers Mirco Nontschew ist dieungeklärt. Die Polizei schließt einen Tod durch Fremdeinwirken oder einen Suizid allerdings aus. Es ranken sich Verschwörungstheorien über einen Zusammenhang mit der-Impfung – obwohl noch nicht einmal bekannt ist, ob Nontschew diese im unmittelbaren Zeitraum vor seinem Tod bekommen hat. Was aber klar ist: Seineam 3. Dezember die, weil sie Nontschew seit Tagen nicht erreichen konnten. Diese fand den 52-Jährigen leblos in seiner Berliner Wohnung auf.

Traueranzeige von Amazon Studios für Mirco Nontschew

„Wir haben einen großartigen Kollegen und wundervollen Menschen verloren. Einen begnadeten Komiker, der uns alle mit seinen vielen Talenten zum lachen brachte und begeisterte“, schreiben Constantin Entertainment und Amazon Studios in der Traueranzeige, die in der Süddeutschen Zeitung (SZ) veröffentlicht wurde. Weiter heißt es: „Unser tiefes Mitgefühl ist bei Mircos Familie und Freunden. Wir werden ihn in unseren Herzen tragen und er wird uns dabei immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Mirco Nontschew Steckbrief: Größe, Wohnort, Instagram

Der Steckbrief zum verstorbenen Comedian: