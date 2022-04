Mike Cees-Monballijn ist ein deutscher Reality-TV-Darsteller, der vor allem durch seine Teilnahme an der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ Bekanntheit erreicht hat. Doch bereits zuvor hat er an zahlreichen Formaten, wie zum Beispiel „Temptation Island“ und die Schweizer Ausgabe von „Die Bachelorette“, teilgenommen. Außerdem war er vor seiner TV-Karriere als DJ und Eventmanager tätig. Ab April 2022 ist er nun Kandidat der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“.

Mike Cees im Steckbrief: Alter, Eltern, Instagram

Alle Fakten zu Mike Cees-Monballijn auf einen Blick:

Name: Mike Cees-Monballijn

Mike Cees-Monballijn Alter: 33 Jahre

33 Jahre Geburtstag: 1987

1987 Sternzeichen: unbekannt

unbekannt Geburtsort: Chiemgau

Chiemgau Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Wohnort: Berlin

Berlin Größe: 1,86 m

1,86 m Beruf: DJ, Eventmanager, Reality-TV-Teilnehmer

DJ, Eventmanager, Reality-TV-Teilnehmer Frau: michellemonballijn

michellemonballijn Kinder: keine

keine Eltern: unbekannt

unbekannt Instagram: mikecees_official

Mike Cees nimmt an „Kampf der Realitystars“ 2022 teil

RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zusammen mit 21 weiteren Titel „Realitystar 2022“ und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Dafür muss er sich in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Spielen und Challenges beweisen, denn nur dann ist er vor dem Rauswurf sicher. Im Laufe der Show kommen außerdem immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der „Stunde der Wahrheit“, entscheiden, wer die Sala verlassen muss. 2022 geht es für Mike Cees an den traumhaften Strand in Thailand. Dort kämpft er in der-Showzusammen mit 21 weiteren Teilnehmern um denund ein Preisgeld in Höhe von. Dafür muss er sich in zahlreichen Action- und Geschicklichkeits-Spielen und Challenges beweisen, denn nur dann ist er vor dem Rauswurf sicher. Im Laufe der Show kommen außerdem immer wieder neue Stars hinzu, welche bei der wöchentlichen Eliminierung, der, entscheiden, wer die Sala verlassen muss.

Mike Cees hat bereits reichlich Reality-TV-Erfahrung gesammelt, denn zuletzt sorgte er im Sommer 2021 in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ für reichlich Furore. Der 33-Jährige hofft nun sich bei „Kampf der Realitystars“ von einer besseren Seite zeigen zu können: „Ich hoffe, ich stoße da auf viel Gehör und nicht nur Widerstand und würde mich freuen, endlich mal zu zeigen, wie und wer ich wirklich bin.“

Hochzeit von Mike Cees und Michelle Monballijn

Paar seit Februar 2021 verheiratet: „Ich wollte nicht warten, bis diese blöde Pandemie vorbei ist. Deshalb habe ich beim Standesamt angerufen – und den schnellstmöglichen Termin klargemacht“, erzählte Mike gegenüber der „Bild“. Der ehemalige Frauenheld Mike Cees kam 2020 mit der acht Jahre älteren Schauspielerin Michelle Monballijn zusammen. Wenige Monate später hielt Mike um die Hand seiner Freundin an. Nun ist dasseit Februar 2021: „Ich wollte nicht warten, bis diese blöde Pandemie vorbei ist. Deshalb habe ich beim Standesamt angerufen – und den schnellstmöglichen Termin klargemacht“, erzählte Mike gegenüber der „Bild“.

Zu Michelles Kindern hat er ein freundschaftliches Verhältnis: „Ich übernehme keine Vaterrolle, das möchte ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Die Kinder haben einen Vater, ich bin eher ein guter Freund“, verriet er der „Gala“ in einem Interview.

Mike Cees: Keine Trennung von Frau Michelle

Bereits mehrfach machten Trennungsschlagzeilen über Mike Cees und seine Frau Michelle im Internet die Runde. Direkt nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an „Das Sommerhaus der Stars“ fragten sich viele Fans, ob das Paar sich getrennt hat, denn es war offensichtlich, dass die Show ihre Ehe auf die Probe gestellt hat. Die beiden klärten ihre Fans daraufhin jedoch darüber auf, dass sie sich nicht getrennt haben.

Und auch Anfang 2022 kriselte es in der Ehe des Paares. Dabei war bereits die Rede von einer Scheidung. Nun machte Mike Cees seiner Frau Michelle in einem emotionalen Post auf Instagram jedoch eine Liebeserklärung: „Ich war sehr emotional und habe den Überblick verloren. Es wurde mir einfach alles zu viel.“ Michelle habe ihn verändert, sensibilisiert und sanfter gemacht, erklärt er darin außerdem. „Die Liebe war jedoch nie weg“, gesteht er dennoch und darum wollen Michelle und er an ihrer Ehe festhalten.

Mike Cees: Beruf DJ und Eventmanager

Was arbeitet Mike Cees, wenn er nicht gerade im Reality-TV zu sehen ist? In und um München machte er sich einen Namen als DJ. Außerdem war er als Berater verschiedener Unternehmen sowie als Eventmanager tätig. Im „Take-Five“ Club in Kitzbühel war Mike Cees Resident-DJ.

Mike Cees bei „Temptation Island“ und „Die Bachelorette“

Mike Cees hat schon viel Erfahrung im Reality-TV gesammelt: 2020 war er Kandidat in der zweiten Staffel von „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ und in der Schweizer Ausgabe der „Bachelorette“ versuchte er das Herz von Chanelle Wyrsch zu erobern. Noch im selben Jahr lernte er seine große Liebe Michelle kennen.

Mike Cees bei „Das Sommerhaus der Stars“

Mike Cees nahm im Sommer 2021 zusammen mit seiner Frau Michelle Monballijn an der sechsten Staffel der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teil. Das Paar kämpfte sich darin bis ins Halbfinale, verlor dann jedoch das Spiel, weshalb sie das Sommerhaus zusammen mit Yasin Cilingir und seiner Frau Samira in Folge 11 verlassen mussten. Sie belegten schlussendlich den fünften Platz.