McDonald’s wird in der Doku „ZDFzeit: McDonald’s: Die Insider“ mächtig unter die Lupe genommen. Vier Insider, die jahrelang für den Fast-Food-Riesen gearbeitet haben, packen aus! Sie decken die Marketing-Tricks von McDonald’s auf und zeigen, warum die Kette so erfolgreich ist.

Mitarbeiterüberwachung bei McDonald’s?

Die Insider enthüllen aber auch Details, die vielen Kunden auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Werden die Mitarbeiter etwa überwacht? Konkret geht es in der Doku um die Zeiterfassung am Drive-in-Schalter. „Sobald ein Auto in den Drive-in fährt, erfassen Kameras den Bestellvorgang. Die Zeit läuft“, heißt es in dem knapp 45-minütigen Film. Am Ende werte McDonald’s die Daten aus und vergleiche sie mit den Messwerten anderer Filialen. „Wer zu langsam arbeitet, wird von der Zentrale ermahnt“, so das Ergebnis der Recherchen. Eine Insiderin erklärt: „Jede Stunde wird eine Durchschnittszeit errechnet und die konfiguriert sich automatisch im Intranet von McDonald’s. Vom Headquarter kommen dann tatsächlich Fragen, warum Zeiten nicht eingehalten werden.“

Was sagt McDonald’s zu den ZDF-Recherchen?

Die Südwest-Presse hat bei McDonald’s nachgefragt: Was ist dran an den ZDF-Recherchen? „Tatsächlich messen wir in vielen unserer McDrive videogestützt die Zeitabläufe der Bestellungen“, bestätigt die Fast-Food-Kette. Man betont: „Die Auswertungen werden dabei als Gesamtbetrachtung gesehen. Das bedeutet, dass wir uns im Service Center nicht die einzelnen Bestellungen oder die Geschwindigkeit einzelner Mitarbeiter:innen ansehen.“ Die Messung diene ausschließlich Auswertungszwecken hinsichtlich der zeitlichen Abläufe. Es erfolge keine Speicherung der Daten. Laut McDonald’s werden die Gäste beim Restaurantbesuch durch Aufkleber über die Aufzeichnungen informiert.

Sollten Probleme in den zeitlichen Abläufen auftreten, werde mit dem Restaurant gemeinsam eine Lösung erarbeitet. „Es geht hierbei um einen gemeinschaftlichen Ansatz, damit jedes Restaurant langfristig seinen Gästen das beste Bestellerlebnis bieten kann – und ganz klar nicht darum, Strafen auszusprechen“, stellt McDonald’s klar.