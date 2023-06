In der Regel einmal pro Woche lädt Maybrit Illner zum gleichnamigen Polittalk beim ZDF. Dann empfängt die Journalistin Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Studio. Mit ihnen spricht sie über aktuelle Themen, die Deutschland und die Welt bewegen. So auch am Donnerstag, 08.06.2023.

Die Gäste und Themen von „Maybrit Illner“ am 08.06.2023

In jeder Sendung von „Maybrit Illner“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Am 08.06.2023 geht es um das Thema: „Mit allen Mitteln – neue Dimension im Ukraine-Krieg?“.

Die Ukraine schickt offenbar auch Panzer an die russische Grenze, es gibt Drohnenangriffe und Eroberungen von Ortschaften auf russischem Gebiet. Wie stehen die Verbündeten zu solchen "Grenzüberschreitungen"? Und was bedeutet das alles für den Kriegsverlauf?

Und das sind die Gäste zu diesem Thema:

Omid Nouripour - Vorsitzender der Grünen

- Vorsitzender der Grünen Liana Fix - Politikwissenschaftlerin

- Politikwissenschaftlerin Claus Kleber - ZDF-Dokumentarfilmer

- ZDF-Dokumentarfilmer Christian Mölling - Militärexperte

- Militärexperte Sabine Adler - langjährige Moskau-Korrespondentin des Deutschlandfunks

Die Sendetermine und Wiederholungen von „Maybrit Illner“ in dieser Woche

Die Sendung „Maybrit Illner“ läuft in der Regel erstmals am Donnerstagabend im ZDF. Das sind alle Ausstrahlungstermine in dieser Woche:

08.06.23 um 22.15 Uhr im ZDF

09.06.23 um 16.00 Uhr auf Phoenix

„Maybrit Illner“ in der ZDF-Mediathek

Wer die Sendung zum TV_Ausstrahlungstermin verpasst hat, findet sie natürlich auch in der ZDF-Mediathek

Einschaltquoten von „Maybrit Illner“

Der ZDF-Polittalk „Maybrit Illner“ erzielt 2022 einen Marktanteil von 14,5 Prozent und war damit auch in diesem Jahr stark nachgefragt. Insgesamt sahen im Schnitt 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die 39 regulären "Maybrit Illner"-Ausgaben in diesem Jahr. Hinzu kamen vier "Maybrit Illner spezial"-Ausgaben, am 24. und 27. Februar sowie am 6. März 2022 zum Krieg in der Ukraine und am 1. Dezember 2022 zur Situation in Iran.