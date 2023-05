In der Regel einmal pro Woche lädt Maybrit Illner zum gleichnamigen Polittalk beim ZDF. Dann empfängt die Journalistin Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Studio. Mit ihnen spricht sie über aktuelle Themen, die Deutschland und die Welt bewegen. So auch am Donnerstag, 25.05.2023.

Die Gäste und Themen von „Maybrit Illner“ am 25.05.2023

In jeder Sendung von „Maybrit Illner“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Am 25.05.2023 geht es um das Thema: "Waffen, Sanktionen, Allianzen – die Ukraine kämpft um ihre Zukunft"

Warum machen die USA jetzt den Weg frei für Kampfjet-Lieferungen? Werden diese in den nächsten Monaten noch eine Rolle spielen – oder sollen sie vor allem die Ukraine der Zukunft schützen? Kann die "Frühjahrs-Offensive" den Krieg noch entscheiden oder mündet alle Verteidigung doch in einem zermürbenden Stellungskrieg? Wie verändert dieser Krieg das Verhältnis der USA zu ihren europäischen Verbündeten? Welche Rolle spielt China dabei? Und wie wird eine neue multipolare Weltordnung aussehen?

Und das sind die Gäste zu diesem Thema:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann - FDP-Vorsitzende des Verteidigungsausschusses

Sigmar Gabriel - Vorsitzender der Atlantik Brücke e.V. und frühere SPD-Bundesaußenminister

Amira Mohamed Ali - Linken-Fraktionschefin

Adam Tooze - Britischer Wirtschaftshistoriker

Carlo Masala - Militärexperte

Einschaltquoten von „Maybrit Illner“

Der ZDF-Polittalk „Maybrit Illner“ erzielt 2022 einen Marktanteil von 14,5 Prozent und war damit auch in diesem Jahr stark nachgefragt. Insgesamt sahen im Schnitt 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die 39 regulären "Maybrit Illner"-Ausgaben in diesem Jahr. Hinzu kamen vier "Maybrit Illner spezial"-Ausgaben, am 24. und 27. Februar sowie am 6. März 2022 zum Krieg in der Ukraine und am 1. Dezember 2022 zur Situation in Iran.