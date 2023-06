In der Regel einmal pro Woche lädt Maybrit Illner zum gleichnamigen Polittalk beim ZDF. Dann empfängt die Journalistin Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Studio. Mit ihnen spricht sie über aktuelle Themen, die Deutschland und die Welt bewegen. So auch am Donnerstag, 22.06.2023.

Die Gäste und Themen von „Maybrit Illner“ am 22.06.2023

In jeder Sendung von „Maybrit Illner“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Am 22.06.2023 um 22.15 Uhr geht es um das Thema: Preise steigen, Wirtschaft schrumpft. Wird Deutschland immer ärmer?

Energie und Lebensmittel – wie Blei liegt die hohe Inflation über dem Land. Die Reallöhne sind niedriger als 2015. Reales Vermögen wird vernichtet. Kaufkraftverlust führt zu Kaufzurückhaltung. Die Zinswende der EZB soll die Inflation bekämpfen – belastet nun aber Wirtschaft wie Konsumenten. Europas größte Volkswirtschaft steckt in einer sogenannten technischen Rezession. Experten warnen davor, dass der ehemalige Exportweltmeister zu einem Entwicklungsland schrumpfe. Die KfW kommt zu dem bitteren Befund: "Über 70 Jahre lang konnte wirtschaftliches Wachstum in Deutschland als sicher gelten. Diese Zeiten sind vorbei."

Wie dramatisch ist die Lage? Was hilft Bürgern in der Not? Welche Unterstützung können Unternehmen erwarten? Braucht es höhere Löhne, niedrigere Steuern, mehr Subventionen? Kann der Industrietanker Deutschland die Wende schaffen?

Und das sind die Gäste zu diesem Thema:

Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)

(SPD, Generalsekretär) Carsten Linnemann (CDU, stellvertretender Parteivorsitzender)

(CDU, stellvertretender Parteivorsitzender) Julia Friedrichs (Autorin und Filmemacherin)

(Autorin und Filmemacherin) Adam Tooze (Britischer Wirtschaftshistoriker)

(Britischer Wirtschaftshistoriker) Daniel Stelter (Makroökonom, Unternehmensberater)

Die Sendetermine und Wiederholungen von „Maybrit Illner“ in dieser Woche

Die Sendung „Maybrit Illner“ läuft in der Regel erstmals am Donnerstagabend im ZDF. Das sind alle Ausstrahlungstermine in dieser Woche:

22.06.23 um 22.15 Uhr im ZDF

23.06.23 um 16.00 Uhr auf Phoenix

„Maybrit Illner“ in der ZDF-Mediathek

Wer die Sendung zum TV_Ausstrahlungstermin verpasst hat, findet sie natürlich auch in der ZDF-Mediathek

Einschaltquoten von „Maybrit Illner“

Der ZDF-Polittalk „Maybrit Illner“ erzielt 2022 einen Marktanteil von 14,5 Prozent und war damit auch in diesem Jahr stark nachgefragt. Insgesamt sahen im Schnitt 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die 39 regulären "Maybrit Illner"-Ausgaben in diesem Jahr. Hinzu kamen vier "Maybrit Illner spezial"-Ausgaben, am 24. und 27. Februar sowie am 6. März 2022 zum Krieg in der Ukraine und am 1. Dezember 2022 zur Situation in Iran.