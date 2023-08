In der Regel einmal pro Woche lädt Maybrit Illner zum gleichnamigen Polittalk beim ZDF. Dann empfängt die Journalistin Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Studio. Mit ihnen spricht sie über aktuelle Themen, die Deutschland und die Welt bewegen. So auch am Donnerstag, 31.08.2023.

Die Gäste und Themen von „Maybrit Illner“ am 31.08.2023

In jeder Sendung von „Maybrit Illner“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Am 31.08.2023 um 22.15 Uhr geht es um das Thema: „Deutschland abgehängt – warum wächst die Wirtschaft nicht?“

Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise: Das Wachstum stagniert, die Industrieproduktion schrumpft und Investitionen der Unternehmen bleiben aus. Inflation, hohe Energiekosten, schwache Weltkonjunktur, zu wenig Fachkräfte und zu viel Bürokratie machen auch für die Zukunft wenig Hoffnung.

Wie schlecht ist die ökonomische Lage? Worauf gründet der Kanzler seinen Optimismus? Kann man energieintensive Industrie nur mit einem subventionierten Strompreis im Land halten? Bringt der Umbau ein "grünes Wirtschaftswunder" oder kostet er die Bürger vor allem sehr viel Geld? Wer investiert noch in Deutschland? Und was bremst das Entstehen neuer, zukunftsträchtiger Arbeitsplätze?

Und das sind die Gäste zu diesem Thema:

Verena Hubertz (SPD) - Wirtschaftspolitikerin

(SPD) - Wirtschaftspolitikerin Claus Ruhe Madsen - CDU-Politikerin

- CDU-Politikerin Christine Ostermann - Familienunternehmerin und Ex-Politikerin

- Familienunternehmerin und Ex-Politikerin Veronika Grimm - Ökonomin

- Ökonomin Marcel Fratzscher - Ökonom

Die Sendetermine und Wiederholungen von „Maybrit Illner“ in dieser Woche

Die Sendung „Maybrit Illner“ läuft in der Regel erstmals am Donnerstagabend im ZDF. Das sind alle Ausstrahlungstermine in dieser Woche:

31.08.23 um 22.15 Uhr im ZDF

01.09.23 um 16.00 Uhr auf Phoenix

„Maybrit Illner“ in der ZDF-Mediathek

Einschaltquoten von „Maybrit Illner“

Der ZDF-Polittalk „Maybrit Illner“ erzielt 2022 einen Marktanteil von 14,5 Prozent und war damit auch in diesem Jahr stark nachgefragt. Insgesamt sahen im Schnitt 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die 39 regulären "Maybrit Illner"-Ausgaben in diesem Jahr. Hinzu kamen vier "Maybrit Illner spezial"-Ausgaben, am 24. und 27. Februar sowie am 6. März 2022 zum Krieg in der Ukraine und am 1. Dezember 2022 zur Situation in Iran.