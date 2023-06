In der Regel einmal pro Woche lädt Maybrit Illner zum gleichnamigen Polittalk beim ZDF. Dann empfängt die Journalistin Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Studio. Mit ihnen spricht sie über aktuelle Themen, die Deutschland und die Welt bewegen. So auch am Donnerstag, 29.06.2023.

Die Gäste und Themen von „Maybrit Illner“ am 29.06.2023

In jeder Sendung von „Maybrit Illner“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Am 29.06.2023 um 22.15 Uhr ging es um das Thema: „Machtkampf in Moskau – Gefahr oder Hoffnung?“

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist mehr denn je davon überzeugt, dass der Machtkampf im Moskau die Ukraine einem Sieg näherbringt. Oder wird der russische Präsident jetzt ein noch gefährlicherer, unberechenbarerer Gegner, noch rücksichtsloser nach innen und außen? Sollte Putin wirklich stürzen – wäre die Gefahr für die Ukraine und den Westen dann gebannt? Muss man einen Bürgerkrieg fürchten – in einem Land mit Atomwaffen?

Und das sind die Gäste zu diesem Thema:

Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag

(SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Franziska Davies , Osteuropa-Historikerin

, Osteuropa-Historikerin Johannes Varwick , Politikwissenschaftler

, Politikwissenschaftler Frank Sauer , Sicherheitsexperte an der Universität der Bundeswehr München

, Sicherheitsexperte an der Universität der Bundeswehr München Katrin Eigendorf , ZDF-Auslandsreporterin

, ZDF-Auslandsreporterin Ben Hodges , Generalleutnant a.D.

, Generalleutnant a.D. John Lechner, forscht seit vielen Jahren zu den Aktivitäten der Wagner-Gruppe

Die Sendetermine und Wiederholungen von „Maybrit Illner“ in dieser Woche

Die Sendung „Maybrit Illner“ läuft in der Regel erstmals am Donnerstagabend im ZDF. Das sind alle Ausstrahlungstermine in dieser Woche:

29.06.23 um 22.15 Uhr im ZDF

30.06.23 um 16.00 Uhr auf Phoenix

„Maybrit Illner“ in der ZDF-Mediathek

Wer die Sendung zum TV_Ausstrahlungstermin verpasst hat, findet sie natürlich auch in der ZDF-Mediathek

Einschaltquoten von „Maybrit Illner“

Der ZDF-Polittalk „Maybrit Illner“ erzielt 2022 einen Marktanteil von 14,5 Prozent und war damit auch in diesem Jahr stark nachgefragt. Insgesamt sahen im Schnitt 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die 39 regulären "Maybrit Illner"-Ausgaben in diesem Jahr. Hinzu kamen vier "Maybrit Illner spezial"-Ausgaben, am 24. und 27. Februar sowie am 6. März 2022 zum Krieg in der Ukraine und am 1. Dezember 2022 zur Situation in Iran.