In der Regel einmal pro Woche lädt Maybrit Illner zum gleichnamigen Polittalk beim ZDF. Dann empfängt die Journalistin Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Studio. Mit ihnen spricht sie über aktuelle Themen, die Deutschland und die Welt bewegen. So auch am Donnerstag, 14.09.2023.

Die Gäste und Themen von „Maybrit Illner“ am 14.09.2023

In jeder Sendung von „Maybrit Illner“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Am 14.09.2023 um 22.15 Uhr geht es um das Thema: „Ukraine unter Zeitdruck – kleine Erfolge, große Ungeduld?“

Kim trifft Putin – eine neue "Achse des Bösen" gegen die Ukraine? Die wehrt sich nach Kräften gegen die Invasoren. Ziel ihrer Offensive: die Krim von den anderen besetzten Gebieten abzuschneiden. Zuletzt gab es offene Kritik der Verbündeten an der Taktik der Ukrainer. Immer noch zögern Washington und Berlin mit der Lieferung von Waffen größerer Reichweite.

Kann die Offensive der ukrainischen Armee ihr Ziel erreichen? Und ist dann Raum für Verhandlungen? Die Zeit wird jedenfalls knapp – die Sanktionen bröckeln und hier und da auch Engagement und Solidarität.

Und das waren die Gäste zu diesem Thema:

Omid Nouripour - Parteivorsitzender der Grünen

Norbert Röttgen - CDU-Außenpolitiker

Hanna Maljar - stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin

Gustav Gressel - Militärexperte

Sabine Adler - Auslandskorrespondenten vom Deutschlandfunk

Elmar Theveßen - Leiter des ZDF-Studios in Washington.

Die Sendetermine und Wiederholungen von „Maybrit Illner“ in dieser Woche

Die Sendung „Maybrit Illner“ läuft in der Regel erstmals am Donnerstagabend im ZDF. Das sind alle Ausstrahlungstermine in dieser Woche:

14.09.23 um 22.15 Uhr im ZDF

15.09.23 um 16.00 Uhr auf Phoenix

Einschaltquoten von „Maybrit Illner“

Der ZDF-Polittalk „Maybrit Illner“ erzielt 2022 einen Marktanteil von 14,5 Prozent und war damit auch in diesem Jahr stark nachgefragt. Insgesamt sahen im Schnitt 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die 39 regulären "Maybrit Illner"-Ausgaben in diesem Jahr. Hinzu kamen vier "Maybrit Illner spezial"-Ausgaben, am 24. und 27. Februar sowie am 6. März 2022 zum Krieg in der Ukraine und am 1. Dezember 2022 zur Situation in Iran.