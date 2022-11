Marlene Lufen ist eine deutsche Fernsehmoderatorin, die vor allem durch die Moderation der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ einem größerem Publikum bekannt geworden ist. Sie hat jedoch bereits zahlreiche weitere Shows moderiert, wie zum Beispiel das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ und „Dancing on Ice“. Und auch in der neuen Staffel „Promi Big Brother“ ist sie wieder ein fester Bestandteil der Show: An der Seite von Jochen Schropp moderiert sie Staffel 10.

Wie alt ist sie?

Hat sie einen Freund ?

? Wie heißt ihr Instagram-Account?

Wir haben Marlene Lufen genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihren Moderationen bis hin zu ihren Kindern findet ihr hier.

Marlene Lufen im Überblick: Partner, Größe, Wohnort

Hier findet ihr die wichtigsten Fakten zu Marlene Lufen auf einen Blick:

Name: Marlene Lufen

Marlene Lufen Alter: 51

51 Geburtstag: 18. Dezember 1970

18. Dezember 1970 Geburtsort: Berlin

Berlin Wohnort: Berlin

Berlin Größe: 1,70 m

1,70 m Beziehungsstatus: vergeben

vergeben Kinder: einen Sohn (Fritz) und eine Tochter (Frieda)

einen Sohn (Fritz) und eine Tochter (Frieda) Instagram: marlenelufen

Marlene Lufen: Trennung von Partner Claus Lufen

Marlene Lufen war seit 1997 mit dem „Sportschau“-Moderator Claus Lufen verheiratet. Im Mai 2020 gab die Moderatorin ihre Trennung bekannt. In ihrem YouTube-Format „Lasst uns reden, Mädels!“ mit „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse, Schauspielerin Saskia Valencia und Moderatoren-Kollegin Marijke Amado, erzählte Marlene Lufen der Öffentlichkeit von ihrem Ehe-Aus.

Hat Marlene Lufen einen Freund?

Nachdem Marlene Lufen im Jahr 2020 das Ehe-Aus mit ARD-Sportreporter Claus Lufen bekannt gab, ging sie zunächst als Single durchs Leben. Im Juni 2022 zeigte sie sich nun zum ersten Mal mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Bei ihrem neuen Freund handelt es sich um den Spielervermittler Volker Struth. Wie die „Bild“ berichtete, sollen die beiden vor der Veröffentlichung ihrer Beziehung bereits seit einigen Monaten ein Paar gewesen sein.

Hat Marlene Lufen Kinder?

Mit ihrem Ex-Mann Claus Lufen hat Marlene Lufen zwei Kinder, Fritz und Frida Lufen. Während ihre Kinder bei Claus Lufen Köln leben, steht Marlene Lufen für das „Frühstücksfernsehen“ in Berlin vor der Kamera. Lediglich am Wochenende kann sie bei ihren Kindern sein.

Marlene Lufen: Lockdown-Video

Im Januar 2021 postete Marlene Lufen ein emotionales Statement auf Instagram. In dem Video teilte die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin ihre Sorgen über den Corona-Lockdown und seine Auswirkungen. Besonders sorgte sie sich um die Folgen der Corona-Maßnahmen für Kinder. Das Video verbreitete sich schnell und erreichte in kürzester Zeit über 10 Millionen Klicks.

Marlene Lufen: AfD

Nach der Veröffentlichung von Lufens „Corona-Video“, nutzte die AfD-Fraktion ein Foto aus Lufens Video für einen Post. „Ihre Kritik tragen wir schon seit Monaten ins Parlament“, hieß es von der Partei. Lufen selbst distanzierte sich daraufhin von der AfD, sie äußere sich auf keiner politischen Ebene, „und auf der schon mal gar nicht.“

Marlene Lufen auf Sat.1: Beruflicher Werdegang und Karriere

In Berlin-Siemensstadt machte Marlene Lufen ihr Abitur, nachdem sie nach Madrid, Spanien, reiste und als Au-Pair-Mädchen arbeitete. An der FU Berlin studierte sie Publizistik und Spanisch.

Ihre ersten journalistischen Erfahrungen sammelte Marlene Lufen in San Francicso, USA, bei einem sechs Monate langen Praktikum in der Nachrichtenredaktion Channel 7 News von ABC. Als Nachwuchsreporterin für die ARD berichtete sie über die OIympischen Spiele 1996. Danach kam sie als Praktikantin zu Sat.1 und arbeitete später als Freie Mitarbeiterin von Akte.

Mit „Die im Dunkeln sieht man nicht“ erschien 2018 ihr eigenes Buch, zuvor sprach sie zwei Hörbücher: „Scheißkerle“ von Roman Koidl und „Mehr vom Leben“.

Marlene Lufen moderiert „Sat.1-Frühstücksfernsehen“

Morgens um 3 Uhr klingelt ihr Wecker, um 5:30 Uhr beginnt das Frühstücksfernsehen auf Sat.1: Seit 1997 moderiert Marlene Lufen das Format, war aber nicht immer da: Im Jahr 2000 ging sie in Mutterschutz. Anschließend, 2002, kehrte sie als Moderatorin und Live-Reporterin für „Lokalzeit“ und „Punkt Köln“ beim WDR zurück vor die Kamera. Seit 2006 ist sie wieder Teil des Moderatorenteams des Sat.1-Frühstücksfernsehens.

Marlene Lufen: Moderatorin und TV-Auftritte

Marlene Lufen hat als Journalistin und Moderatorin einige Stationen hinter sich. Sie tritt auch in verschiedenen Show-Formaten als Gast auf, unter anderem beim „Neo Magazin Royal“, „Nachtcafé“, „Promi Shopping Queen“oder „TV Total“.

Das sind einige weitere Sendungen, die Marlene Lufer moderierte:

Dancing on Ice (seit 2019)

Dinner Party – Marlene lädt zum Talk

Vergewaltigt – warum so viele Frauen schweigen

Haustier sucht Herz

Die Küchenkönigin

The Royal Wedding – Highlights

Marlene Lufen Instagram: beruflich und privat

Auf Instagram nimmt Marlene Lufen ihre Fans mit in ihren Berufsalltag als Moderatorin: Sie postet Videos vom Sat.1-Frühstücksfernsehen, Bilder vom Set, Stories vom roten Teppich. Neben lockeren, lustigen TV-Situationen teilt sie vor allem auch ihre Meinung.

Auf ihrem Account beschreibt sie sich als nicht nur als Journalist, Moderatorin und Autorin, sondern auch als Mutter, Feministin und „People Lover“. Daher teilt sie auf ihrem Profil auch Einblicke und Erlebnisse in und aus ihrem Privatleben.

Marlene Lufen: „Lasst uns reden, Mädels“ auf YouTube

Motsi Mabuse, Marijke Amado und Saskia Valencia die YouTube-Show „Lasst uns reden, Mädels“. Täglich sprechen sie über Politik, Partnersuche, Kindererziehung, soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, Familie. Ihre Kulisse ist der Ort, an dem sie gerade sind. Gäste waren unter anderem Panagiota Petridou, Gregor Gysi, Amira Pocher und Ruth Moschner. Seit März 2020 moderiert Marlene Lufen gemeinsam mitunddie. Täglich sprechen sie über Politik, Partnersuche, Kindererziehung, soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, Familie. Ihre Kulisse ist der Ort, an dem sie gerade sind. Gäste waren unter anderemund

Die Idee zu einer Frauen-Talkshow ließ die vier Freundinnen nie los: Vor anderthalb Jahren lernten sie sich bei einem Dreh zu einem ähnlichen Format kennen. Die Pilot-Show wurde jedoch nie ausgestrahlt. Mit „Lasst uns reden, Mädels“ wollen sie die weibliche Sicht und ihre Erfahrungen zeigen. Und sie hören Menschen zu, die aus ihrem Leben erzählen.