In der Talkshow „Markus Lanz“ spricht der Moderator dreimal pro Woche mit verschiedenen Gästen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle Themen. Am Dienstag, 30.08.2022, ist die Sendung in eine neue Woche gestartet.

Worum ging es?

Wer war im Studio dabei?

Gibt es die Folge in der Mediathek?

Alle aktuellen Infos rund um Gäste, Thema, Ausstrahlung und Moderator findet ihr hier im Überblick.

Die Gäste und Themen von „Markus Lanz“ am 30.08.22

In jeder Sendung von „Markus Lanz“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Wer am aktuellen Abend zu Gast ist, wird immer nachmittags vor der Sendung bekannt gegeben.

Die Gäste und Themen am 30.08.2022 im Überblick:

Kevin Kühnert (Politiker): Der SPD-Generalsekretär nimmt Stellung zur Gasumlage, den sozialen Folgen der Rekordpreissteigerungen sowie den steuerpolitischen Differenzen innerhalb der Regierungsparteien.

Kerstin Münstermann (Journalistin): Die Politikexpertin der "Rheinischen Post" analysiert das Krisenmanagement der Ampelkoalition. Zudem äußert sie sich zum Zustand der SPD und zum parteipolitischen Agieren Kühnerts.

(Netzagenturchef): Der Präsident der Bundesnetzagentur äußert sich zur Entwicklung der Füllstände der deutschen Gasspeicher und zu den weitreichenden Folgen im Falle einer Unterversorgung. Karen Pittel (Ökonomin): Die Leiterin des Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen am ifo Institut erläutert, wie groß der Energiespardruck ist, wenn Deutschland ohne russisches Gas durch den Winter kommen will.

Die Sendetermine von „Markus Lanz“ in dieser Woche

Wie gewohnt läuft die Talkshow „Markus Lanz“ auch in dieser Woche dreimal. Die Folgen werden immer wenige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Das ZDF sendet diese dann immer im Spätprogramm.

Die Sendetermine samt Uhrzeit in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 30.08.2022, um 22:50 Uhr

Mittwoch, 31.08.2022, um 23:15 Uhr

Donnerstag, 01.09.2022, um 23:15 Uhr

„Markus Lanz“ in der ZDF-Mediathek

Wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sie online noch nachträglich anschauen: In der ZDF Mediathek stehen die alten Folgen als Wiederholung zum Stream bereit.