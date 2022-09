Seit vielen Jahren ist die Talkshow „Markus Lanz“ ein fester Bestandteil im ZDF-Programm. Dreimal pro Woche begrüßt der Moderator verschiedene Gäste in seinem Studio, um mit ihnen über Themen zu sprechen, die Deutschland und die Welt aktuell bewegen. Nachdem die Sendung am vergangenen Mittwoch entfallen ist, dürfen sich die Zuschauer an diesem Mittwoch, 21.09.2022, wieder über eine neue Diskussion freuen.

Worum geht es heute Abend ?

? Wer ist im Studio dabei?

Gibt es die Folge in der Mediathek?

Alle aktuellen Infos rund um Gäste, Thema, Ausstrahlung und Moderator findet ihr hier im Überblick.

Die Gäste und Themen von „Markus Lanz“ am 21.09.22

In jeder Sendung von „Markus Lanz“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Wer am aktuellen Abend zu Gast ist, wird immer nachmittags vor der Sendung bekannt gegeben.

Die Gäste und Themen am 21.09.2022 im Überblick:

Annalena Baerbock , Außenministerin und Grünen-Politikerin: Zugeschaltet aus New York, wo sie an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnimmt, bezieht die Bundesaußenministerin Stellung zum Ukraine-Konflikt.

Claudia Major , Sicherheitsexpertin: Sie spricht über den Fortgang des Russland-Ukraine-Krieges, Putins Anordnung einer Teilmobilmachung der Streitkräfte sowie über die Bedeutung von Waffenlieferungen.

Eva Quadbeck , Journalistin: Die stellvertretende Chefredakteurin vom „RedaktionsNetzwerk Deutschland" analysiert die deutsche Außenpolitik und den Zustand der Ampelkoalition.

Gerald Knaus, Soziologe: Der Politikberater und Migrationsforscher äußert sich zum internationalen Ringen um den weiteren Umgang mit dem Krieg in Osteuropa, zur Flüchtlingslage sowie zur ukrainischen Wirtschaft.

Die Sendetermine von „Markus Lanz“ in dieser Woche

Wie gewohnt läuft die Talkshow „Markus Lanz“ auch in dieser Woche dreimal. Die Folgen werden immer wenige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Das ZDF sendet diese dann immer im Spätprogramm.

Die Sendetermine samt Uhrzeit in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 20.09.2022, um 23:15 Uhr

Mittwoch, 21.09.2022, um 23:30 Uhr

Donnerstag, 22.09.2022, um 23:15 Uhr

„Markus Lanz“ in der ZDF-Mediathek

Wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sie online noch nachträglich anschauen: In der ZDF Mediathek stehen die alten Folgen als Wiederholung zum Stream bereit.

Moderator Markus Lanz im Porträt

Markus Lanz gehört zu den bekanntesten Moderatoren des Landes. Vor seinem Wechsel zum ZDF arbeitete er bei RTL, wo er unter anderem das Gesicht und Redaktionsleiter der Sendung „Explosiv“ war. Seit 2008 moderiert er bereits seine eigene Talkshow im ZDF. Zwei Jahre lang trat er die Fußstapfen von Thomas Gottschalk und moderierte „Wetten, dass..?, bevor das Format bis zum großen Comeback 2021 längere Zeit eingestellt wurde. Bekannt ist er zudem für seine vielen Dokumentationen.