Seit vielen Jahren ist die Talkshow „Markus Lanz“ ein fester Bestandteil im ZDF-Programm. Für gewöhnlich begrüßt der Moderator dreimal pro Woche verschiedene Gäste in seinem Studio, um mit ihnen über Themen zu sprechen, die Deutschland aktuell bewegen. Doch an diesem Mittwoch, 14.09.2022, müssen die Zuschauer auf die Sendung verzichten.

Warum gibt es heute Abend keine Folge?

keine Folge? Was läuft stattdessen?

Die aktuellen Infos zum ZDF-Programm findet ihr hier im Überblick.

Kein „Markus Lanz“ am 14.09.22 – Das ist der Grund

Im Normalfall spricht Markus Lanz in seiner Sendung dienstags, mittwochs und donnerstags mit verschiedenen Gästen in seinem Studio über aktuelle Themen. Doch am 14.09.2022 müssen die Zuschauer auf die Talk-Runde verzichten.

Das ZDF-Programm am Mittwochabend im Überblick:

20:15 Uhr: „Die TV-Highlights des Jahres – Der Deutsche Fernsehpreis 2022“

22:45 Uhr: „heute journal“

23:15 Uhr: „sportstudio UEFA Champions League Gruppenhase, 2. Spieltag“

00:15 Uhr: „planet e.: Blackout – Chaos durch die Energiewende?“

Die Sendetermine von „Markus Lanz“ in dieser Woche

Ausnahmsweise läuft die Talkshow „Markus Lanz“ in dieser Woche nur zweimal. Die Folgen werden immer wenige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Das ZDF sendet diese dann immer im Spätprogramm.

Die Sendetermine samt Uhrzeit in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 13.09.2022, um 23:15 Uhr

Mittwoch, 14.09.2022, entfällt

Donnerstag, 15.09.2022, um 23:15 Uhr

„Markus Lanz“ in der ZDF-Mediathek

Wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sie online noch nachträglich anschauen: In der ZDF Mediathek stehen die alten Folgen als Wiederholung zum Stream bereit.

Markus Lanz im Porträt

Markus Lanz gehört zu den bekanntesten Moderatoren des Landes. Vor seinem Wechsel zum ZDF arbeitete er bei RTL, wo er unter anderem das Gesicht und Redaktionsleiter der Sendung „Explosiv“ war. Seit 2008 moderiert er bereits seine eigene Talkshow im ZDF. Zwei Jahre lang trat er die Fußstapfen von Thomas Gottschalk und moderierte „Wetten, dass..?, bevor das Format bis zum großen Comeback 2021 längere Zeit eingestellt wurde. Bekannt ist er zudem für seine vielen Dokumentationen.

Markus Lanz: Podcast „Lanz und Precht“

Seit September 2021 gehört Markus Lanz auch zu den Podcastern: Gemeinsam mit dem Philosophen und Schriftsteller Richard David Precht spricht er in „Lanz und Precht“ über die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen der Woche und der Zeit. „Im Podcast können wir die Dinge vertiefen, reflektieren und mit einigen Tagen Abstand nochmal ganz neu bewerten. Ein Podcast ist im positiven Sinn sehr reduziert, fokussiert und auf das Wesentliche begrenzt: die Stimme“, erklärt Markus Lanz zum gemeinsamen Projekt. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge bei den gängigen Anbietern.