Am Sonntag, 09.05.2021, wird die neue Folge „Spiel des Lebens“ aus der Herzkino-Reihe „Marie fängt Feuer“ im ZDF ausgestrahlt. Insgesamt handelt es sich um die 11. Folge der Serie und die erste Folge von Staffel 5. Um 20.15 Uhr läuft die Folge mit fast anderthalb Stunden Länge im ZDF. Eine Woche später gibt es dann schon die zweite Folge zu sehen.

In diesem Überblick zu Staffel 5 und den Folgen 11 und 12 findet ihr alles Wichtige zu „Marie fängt Feuer“: Darsteller 2021, ZDF Mediathek und Episodenguide.

„Marie fängt Feuer“: Handlung der Herzkino-Serie

Marie Reiter (Christine Eixenberger) ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und Leiterin der Bürgersprechstunde in Weilheim. Sie versucht jeden Brand zu löschen und immer für die Menschen da zu sein. Mit Biss, Humor und nicht aufzuhalten kämpft sie laut ZDF für ihre Ideale, ihre Familie und Freunde.

„Marie fängt Feuer“ Folge 11: „Spiel des Lebens“ im ZDF

In der neuen Folge 11 wird es spannend: Marie muss es gelingen, zwei Kinder von einem See zu retten und es gibt Stress mit Philipp, dem Vater ihres Sohnes. Dafür tut sich in Maries Beziehung zu Stefan etwas Neues auf...

„Marie fängt Feuer“ 2021: Sendetermine und Episodenguide

Folge 1: Staffel 1, Folge 1 „Für immer und ewig“

Folge 2: Staffel 1, Folge 2 „Vater sein dagegen sehr“

Folge 3: Staffel 2, Folge 1 „Allein war gestern“

Folge 4: Staffel 2, Folge 2 „Nichts als die Wahrheit“

Folge 5: Staffel 3, Folge 1 „Zweite Chance“

Folge 6: Staffel 3, Folge 2 „Kleine Sünden“

Folge 7: Staffel 3, Folge 3 „Stürmische Zeiten“

Folge 8: Staffel 3, Folge 4 „Lügen und Geheimnisse“

Folge 9: Staffel 4, Folge 1 „Alles oder nichts“

Folge 10: Staffel 4, Folge 2 „Den Mutigen gehört die Welt“

Folge 11: Staffel 5, Folge 1 „Spiel des Lebens“: 09.05.2021 um 20.15 Uhr im ZDF

Folge 12: Staffel 5, Folge 2 „Coming Out“: 16.05.2021 um 20.15 Uhr im ZDF

Folge 11 „Spiel des Lebens“: Wie geht es in der Beziehung von Marie und Stefan weiter?

© Foto: Bernd Schuller/ZDF

Stream, ZDF Mediathek und Wiederholung von „Spiel des Lebens“

Wiederholung der neuen Folge jeweils nachträglich im Stream verfügbar. Alle Folgen von 1 bis 10 gibt es schon ab dem 2. Mai in der ZDF-Mediathek zum kostenlos Streamen. Für alle, die die Folge sonntags nicht anschauen können oder sie verpasst haben, ist dieder neuen Folge jeweils nachträglich imverfügbar.

Ungeduldige Fans können die aktuellste Folge auch immer schon vorab streamen: Ab dem 8. Mai gibt es dann die neue Folge 11 in der Mediathek zu sehen.

Darsteller „Marie fängt Feuer“: Alle Schauspieler im Überblick

Marie Reiter – Christine Eixenberger

Stefan Weingartner –Stefan Mu

Ernst Reiter – Wolfgang Fierek

Irene Reiter – Saskia Vester

Angie Schwarz – Sylta Fee Wegmann

Marco Schober – Gabriel Raab

Rita Leitner – Nicole Gerdon

Philipp – Julian Looman

Gerhard Tenner – Ferdinand Dörfler

Max Reiter – Moritz Regenauer

Daniel Weingartner – Jonas Holdenrieder

Jakob Grießbauer – Jürgen Tonkel

Mark Gruber – David Zimmerschied

Jörg Feierabend – Matthias Ziesin

Karo – Xenia Tiling

Maja Feierabend – Finya Plate

Paul Feierabend – Paul Wressing

Thomas Kohlmann – Thomas Limpinsel

Christine Eixenberger als Marie Reiter: Das ist die Hauptdarstellerin

Marie Reiter ist Die Schauspielerin der Protagonistinist Christine Eixenberger . Die 34-Jährige aus Tegernsee ist eine deutsche Kabarettistin und Schauspielerin.

Unter anderem war Eixenberger schon in folgenden TV-Formaten zu sehen:

Calamari Blues

seit 2016: Marie fängt Feuer

2017: Abi ’97 – gefühlt wie damals (Film)

2017: Austreten

2018: München Grill

2020: SOKO München

2020: Lehrerin auf Entzug

2020: Matze, Kebab und Sauerkraut