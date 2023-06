Die beliebte Krimi-Reihe „Marie Brand“ ist mit einem weiteren Fall im Zweiten zurück: Das ZDF zeigt den Film „Marie Brand und die Leichen im Keller“ am Mittwoch, 07.06.2023. Darin werden Marie Brand und ihr langjähriger Kollege Jürgen Simmel zum Fundort einer Leiche gerufen. Das Opfer wurde offensichtlich die Kellertreppe hinuntergestoßen. Unter Verdacht steht die Schwester des Opfers, die von dem Tod ihrer Schwester finanziell profitiert...

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek? Wer sind die Darsteller im Cast? Und wo wurde gedreht? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Marie Brand und die Leichen im Keller“: ZDF-Sendetermin

Krimi-Fans aufgepasst: Am Mittwoch, 07.06.2023, strahlt das ZDF den Film „Marie Brand und die Leichen im Keller“ aus. Die Erstausstrahlung des Filmes war bereits im Jahr 2021. Der 90-minütige Film wird zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt, eine Wiederholung ist nicht geplant.

„Marie Brand und die Leichen im Keller“: ZDF-Mediathek

Wer den Krimi im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: „Marie Brand und die Leichen im Keller“ ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film auch bis zu einem Jahr nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Marie Brand und die Leichen im Keller“

Marie Brand und Jürgen Simmel werden zum Fundort einer Leiche gerufen. Die Frau, Annika Herforth, wurde offensichtlich die Kellertreppe hinuntergestoßen. Annikas Schwester Nelly äußert den Kommissaren gegenüber sofort einen konkreten Verdacht und beschuldigt Florian Leffers. Laut ihrer Aussage hat dieser seine frühere Freundin Annika gestalkt und bedroht. Allerdings scheint er ein Alibi zu haben. Angeblich war er zum Tatzeitpunkt mit seiner jetzigen Partnerin Joy Wagner und ihrem Sohn beim Schlittschuhlaufen. Stattdessen gerät Nelly Herforth selbst unter Verdacht, als sich herausstellt, dass sie von dem Tod ihrer Schwester finanziell profitiert und dringend Geld für den Aufbau ihrer eigenen Steuerberaterkanzlei benötigt.

Dann rücken überraschend Nellys Freunde und einzige Klienten, das Zahnarzt-Ehepaar Heike und Erik Böttcher, in den Fokus der Ermittlungen. Beide haben mit Nellys Hilfe jahrelang erhebliche Summen an der Steuer vorbeigeschleust. Wusste Annika davon, und musste sie deshalb sterben? Auch Florian Leffers ist den Dreien auf die Spur gekommen und versucht nun, Nelly und das Ärztepaar zu erpressen. Eine gefährliche Mission. Auch unter den Freundinnen Heike und Nelly eskaliert die Situation, denn Nelly will unter dem zunehmenden Druck den Steuerbetrug der Polizei melden, was Heike unbedingt verhindern muss. Sie fährt zu ihr, um sie umzustimmen, und gerät dabei in tödliche Gefahr.

Die Kommissare ermitteln in einem immer dichter werdenden Netz aus Gier, Lügen und falscher Liebe, bei dem alle Beteiligten eine Mitschuld am Tod von Annika Herforth tragen und in dessen Folge ein weiterer Mord geschieht.

Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) werden zum Fundort einer Leiche gerufen: Annika Herforth (Reiki von Carlowitz) wurde offensichtlich die Kellertreppe hinuntergestoßen.

© Foto: ZDF/Guido Engels

Die Besetzung von „Marie Brand und die Leichen im Keller“ im Überblick

In der Episode „Und die Leichen im Keller“ der beliebten „Marie Brand“-Reihe sind wieder zahlreiche bekannte Schauspieler am Start. Wer sind die Darsteller im Cast? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Marie Brand – Mariele Millowitsch

Jürgen Simmel – Hinnerk Schönemann

Heike Böttcher – Anne Ratte-Polle

Erik Böttcher – Moritz Führmann

Nelly Herforth – Christin Nichols

Joy Wagner – Laina Schwarz

Florian Leffers – David Miesmer

Frau Miebach – Renate Fuhrmann

Paul Dominik – Justus Maier

Annika Herforth – Reiki von Carlowitz

Zahnarzthelferin – Paula Essam

Forensikerin – Azizè Flittner

Fahrer – Robert Oschatz

Nils – Sammy Schrein

Krankenschwester – Tanja Haller

Polizist – Jens Kipper

Wo wurde „Marie Brand und die Leichen im Keller“ gedreht?

Die Krimi-Filme der „Marie Brand“-Reihe werden traditionell in Köln und Umgebung gedreht. Dies war auch bei der Episode „Marie Brand und die Leichen im Keller“ der Fall. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Stefan Rogall, der bereits mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Gedreht wurde vom 17. März bis zum 31. Juli 2020.