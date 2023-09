Am Mittwochabend gibt es etwas für die Fans von Marie Brand: Das ZDF strahlt einen Film der beliebten Krimi-Reihe erneut aus. Am 27. September 2023 läuft die 29. Folge mit dem Titel „Marie Brand und der Tote im Trikot“. Darin wird die Leiche eines Radsportlers entdeckt, der seit zwei Jahren verschollen war. Marie begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit in einem Wirrwarr aus Neid, Gier und Liebe.

Alle Infos zur Ausstrahlung, der Handlung sowie zu den Darstellern und Drehorten findet ihr hier im Überblick.

„Marie Brand und der Tote im Trikot“: Sendetermin und Sendezeit

Der Krimi, der im November 2021 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft erneut im ZDF am 27. September 2023 zur Primetime. Im Anschluss wird der Film nicht wiederholt.

Der Sendetermin im Überblick:

Mittwoch, 27.09.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Marie Brand und der Tote im Trikot“ in der Mediathek?

Wer den Film zum Sendetermin verpasst, hat Glück: „Marie Brand und der Tote im Trikot“ steht euch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort könnt ihr den Krimi jederzeit als Wiederholung ansehen.

Worum geht es in „Marie Brand und der Tote im Trikot“?

Dank eines anonymen Hinweises wird die Leiche des erfolgreichen Radsportlers Stefan Lürs gefunden, der vor zwei Jahren spurlos verschwand. Da seine Familie von einem Sinneswandel ausging, hatten sie keine Vermisstenanzeige ausgestellt. Die Spuren führen die Kommissare zu seinem Stiefvater Joachim Novotny. Der besitzt ein Radsportgeschäft und förderte Stefans Karriere. Davon profitierte auch das Geschäft, das Sebastian, sein Zwillingsbruder, übernehmen sollte. Das Verschwinden des Radsportlers war für die Familie auch finanziell ein Verlust.

Der ehemalige Konkurrent Tharde Rickling lässt die Kommissare Verdacht schöpfen, denn der macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber Stefan Lürs. Er gibt ihm die Schuld an einem Unfall, der ihn zum Invaliden machte. Der Trainer des Toten, Ralf Krieger, berichtet, dass Stefan sich der Kontrolle des ehrgeizigen Stiefvaters entziehen wollte.

Währenddessen wird von der Forensik bestätigt, dass Stefan Lürs zum Zeitpunkt seines Todes gedopt war. Deswegen vernehmen Marie Brand und Jürgen Simmel seine Ärztin Dr. Lisa Dreier. Dabei kommt ans Licht, dass der Zwilling Sebastian als Doppelgänger zu den Dopingproben des Bruders antrat. Auf Geheiß des Stiefvaters. Doch nicht nur der hat was zu verbergen, der Trainer Ralf Krieger lässt auch einige Dinge aus. Welche Rolle spielen der Zwillingsbruder und seine Freundin Sybille Reif? Sie war nämlich verantwortlich für die Fanpage des Radsportlers und wohl auch verliebt in ihn, bevor sie mit seinem Bruder zusammenkam. Für die Kommissare geraten in ein Wechselspiel zwischen starken Emotionen und gefährlicher Habgier.

Sebastian Lürs (Markus Krojer, hinten l.) und Joachim Novotny (Peter Trabner, hinten r.) erfahren von Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) von dem Mordfall in ihrer Familie.

© Foto: ZDF / Guido Engels

Das ist die Besetzung von „Marie Brand und der Tote im Trikot“

Gemeinsam mit Hinnerk Schönemann als Jürgen Simmel ermittelt Mariele Millowitsch wieder als Marie Brand in „Marie Brand und der Tote im Trikot“. Wer ist außerdem noch im Cast?

Die Besetzung im Überblick:

Mariele Millowitsch – Marie Brand

Hinnerk Schönemann – Jürgen Simmel

Markus Krojer – Sebastian Lürs / Stefan Lürs

Peter Trabner – Joachim Novotny

Johannes Kienast – Ralf Krieger

Anke Retzlaff – Sybille Reif

Lenn Kudrjawizki – Konstantin Stark

Bea Brocks – Julia Krieger

Isabella Bartdorff – Dr. Lisa Dreier

Fred Costea – Tharde Rickling

Stella Holzapfel – Anja Delling

Konstantin Gerlach – Besitzer des Co-Working-Space

William Vonnemann – Arne Krieger

Wann und wo wurde „Marie Brand und der Tote im Trikot“ gedreht?

Die Dreharbeiten zu „Marie Brand und der Tote im Trikot“ fanden von November bis Dezember 2020 statt. Die Krimi-Reihe spielt in Köln. Dort und in der Umgebung wurde auch für diesen Fall gedreht.