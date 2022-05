Krimi-Fans aufgepasst: Am Mittwoch, 18.05.2022, zeigt das ZDF den neuen Film „Marie Brand und der entsorgte Mann“. In dem neuen Teil der „Marie Brand“-Reihe ermitteln die Kommissarin und ihr Kollege Jürgen Simmel auf einem Recyclinghof. Dort wurde der Leichnam des Bauschutt-Entsorgers Lutz Köhm – eingewickelt in schwarze Plastikfolie – im Müll gefunden. Als Marie Brand dann wegen einem Wasserrohrbruch zu ihrem Kollegen ziehen muss, bricht das Chaos aus...

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek ?

? Worum geht es genau?

Wer sind die Darsteller im Cast?

Sendetermine, Handlung, Stream, Besetzung und Co. – alle Infos zum Film gibt es hier in der Übersicht.

„Marie Brand und der entsorgte Mann“: Sendetermin und Sendezeit

Gute Neuigkeiten für Fans der Krimi-Reihe „Marie Brand“: Am Mittwoch, 18.05.2022, läuft die neue Folge „Marie Brand und der entsorgte Mann“ der beliebten Filmreihe im ZDF. Der Krimi beträgt eine Länge von etwa 90 Minuten und wird zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

„Marie Brand und der entsorgte Mann“: ZDF-Mediathek

Wer nicht bis zur ZDF-Ausstrahlung warten möchte, hat Glück. Die Folge ist bereits seit Mittwoch, 11.05.2022, in der Mediathek abrufbar. Dort kann der Film auch im Nachhinein noch ein Jahr lang als Wiederholung gestreamt werden.

„Marie Brand und der entsorgte Mann“: Handlung am 18.05.2022

Der Leichnam des Bauschutt-Entsorgers Lutz Köhm wird – eingewickelt in schwarze Plastikfolie – auf dem Gelände des maroden Entsorgungsbetriebs von Kai Milas aus dem Müll gefischt. Von der Freundin des Toten, Jasmin Schulte, erfahren die Kommissare, dass die Geschäftsbeziehung zwischen Lutz Köhm und Kai Milas zuletzt sehr angespannt war. Auch Jasmin gerät in den Fokus der Ermittler.

Zwischen ihr und ihrem Freund Lutz kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, als sie von dessen Affäre erfuhr. Bei der Recherche im Arbeitsumfeld des Mordopfers finden Marie Brand und Jürgen Simmel heraus, dass er bis vor einem Jahr noch Angestellter des großen Recyclinghofs Schottbusch war. Als er dort einen Unfall verursachte, durch den ein Mann ins Koma fiel, wurde er entlassen. Die großzügige Abfindung, die er dabei von seinem Chef Patrick Schottbus erhielt, macht die Kommissare misstrauisch. Welche Rolle spielt es, dass das Opfer des Unfalls ein Umweltschützer war, der auf dem Recyclinghof des Großunternehmers nach illegalen Machenschaften suchte?

Die Aktivistengruppe des Unfallopfers hat eindeutige Beweise veröffentlicht, dass Schottbusch seinen Recyclingmüll illegal im Ausland entsorgt. In der Gruppe aktiv sind Leslie Hollmann, die Schwester des Toten, und seine Freundin Juna Becker. Als die Kommissare herausfinden, dass der geschädigte Umweltschützer erst kurz vor dem Mord an Lutz Köhm im Krankenhaus gestorben ist, vermuten sie den Schlüssel der Ermittlungen in der Verbindung der beiden Todesfälle.

Marie ist überdies mit einem Wasserrohrbruch in ihrer Wohnung konfrontiert. Ihr Vermieter und Chef Engler versucht, die Situation zu regeln, womit er aber für noch mehr Chaos sorgt, weil Maries Möbel dabei versehentlich als Sperrmüll entsorgt werden. Um das Malheur zu vertuschen, wird die Kommissarin kurzerhand bei ihrem Kollegen Simmel einquartiert, der allerdings gerade erst mit seiner neuen Freundin Annika zusammengezogen ist, die Marie für mehr hält als seine Kollegin.

Jürgen Simmel muss erkennen, dass seine Freundin Annika und Marie Brand seinen Schwindel längst durchschaut haben.

© Foto: ZDF/Guido Engels

„Marie Brand und der entsorgte Mann“: Darsteller am 18.05.2022

Die Hauptrolle der Marie Brand wird auch in „Marie Brand und der entsorgte Mann“ wieder von der Schauspielerin Mariele Millowitsch gespielt. Und auch Hinnerk Schönemann ist wieder als Jürgen Simmel dabei. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Darsteller

Marie Brand – Mariele Millowitsch

Jürgen Simmel – Hinnerk Schönemann

Dr. Gustav Engler – Thomas Heinze

Jasmin Schulte – Ceci Chuh

Juna Becker – Ricarda Seifried

Leslie Hollmann – Vidina Popov

Monika Schottbusch – Tanja Schleiff

Patrick Schottbusch – Joachim Raaf

Kai Milas – Emanuel Fellmer

Konstantin Stark – Lenn Kudrjawizki

Annika Schön – Laura Louisa Garde

Simon Weiland – Christoph Bertram

Marcel Vogel – Carsten Caniglia

Anton Baumer – Björn Jung

Ali Halabi – Mo Ahmadi

„Marie Brand und der entsorgte Mann“: Drehort

Viele Fans des Krimis fragen sich, wo der neue Teil gedreht wurde. Die Dreharbeiten von „Marie Brand und der entsorgte Mann“ fanden, wie auch bereits in den vielen vorherigen Filmen, in und rund um Köln statt.