Marco Reus erlebte so einige Zu- und Abgänge bei Borussia Dortmund. Seit 2012 schnürt er die Schuhe für seinen Traumverein. Trotz zahlreicher und verlockender Angebote, entschied er sich jedes Mal für die Schwarz-Gelben. Reus zählt als Vereinslegende und ist der erste Spieler, welcher für den BVB über 100 Tore erzielen und 100 Tore vorbereiten konnte. Nachdem er auf die EM 2021 verzichtete, will er mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Winter-WM 2022 voll angreifen. Doch wie tickt Marco Reus privat?

Frau, Führerschein, Gehalt – alle Infos und Fakten zu Marco Reus findet ihr hier.

Marco Reus Steckbrief: Alter, Sternzeichen, Wohnort, Kinder, Größe

Marco Reus wurde am 31.05.1989 in Dortmund geboren. Seit 2012 ist er beim BVB unter Vertrag. Bevor er zu seinem Jugendverein wechselte, spielte er bei Rot-Weiss Ahlen (2007-2009) und Borussia Mönchengladbach (2009-2012).

Alle Infos zu Marco Reus im Überblick:

Name : Marco Reus

: Marco Reus Alter : 32

: 32 Geburtstag : 31.05.1989

: 31.05.1989 Sternzeichen : Zwillinge

: Zwillinge Größe : 180 cm

: 180 cm Geburtsort : Dortmund

: Dortmund Wohnort : Dortmund

: Dortmund Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Beruf : Fußballprofi

: Fußballprofi Beziehungsstatus : seit 21.12.2019 verheiratet mit Scarlett Gartmann-Reus

: seit 21.12.2019 verheiratet mit Scarlett Gartmann-Reus Kinder: eine Tochter (2)

Marco Reus: Seine Karriere bisher

Im Alter von sechs Jahren wechselte Reus vom Postsportverein Dortmund in die Jugendabteilung von Borussia Dortmund. Zehn Jahre lang spielte er in der Jugend vom BVB ehe ihn der damalige U17 Trainer Peter Wazinski aussortierte. Wazinski war der Meinung, dass Marco Reus zu schmächtig und körperlich nicht robust genug gewesen sei. Daraufhin wechselte er zu Rot-Weiss Ahlen und genoss eine erfolgreiche Zeit. 2008/09 gelang dem damals 19-Jährigen Offensivspieler der Durchbruch im Profifußball. Ein Jahr später ging es für Reus zu Borussia Mönchengladbach. Seine beste Saison in Gladbach spielte er in der Saison 2011/12 unter Lucien Favre, in der er in 32 Spielen 18 Tore erzielte und elf vorbereiten konnte. Nach der starken Saison holte ihn Jürgen Klopp wieder zurück zu seinem Jugendverein. Bei Borussia Dortmund konnte er in 325 Spielen 142 Tore erzielen und 100 weitere vorbereiten. Seit 2018 ist er Kapitän der Schwarz-Gelben.

Marco Reus Vermögen: So viel verdient der Profi-Fußballer

Beim BVB wurde das Gehalt des Flügelstürmer auf rund 12 Millionen Euro brutto pro Jahr beziffert. Offizielle Zahlen zum Gehalt beim DFB gibt es nicht. Das geschätzte Vermögen von Marco Reus wird im Jahr 2021 auf 20 Millionen Euro geschätzt.

Marco Reus: Hat der Fußballer eine Frau und Kinder?

Marco Reus ist seit dem 21. Dezember 2019 mit Scarlett Gartmann-Reus (27 Jahre alt) verheiratet. Seit März 2019 hat das Ehepaar eine gemeinsame Tochter (2 Jahre alt). Den Namen ihres Kindes wollen die Beiden geheim halten.

Marco Reus und der Führerschein-Skandal

Marco Reus sorgte in der Vergangenheit für einen Führerschein-Skandal. Der BVB-Star wurde wegen überhöhter Geschwindigkeit mehrfach geblitzt. Nie musste er seinen Führerschein vorlegen. Am 18. März 2014 wurde der Dortmunder bei einer Polizeikontrolle mit seinem Aston Martin erwischt. Dabei legte er einen gefälschten niederländischen Führerschein vor. Der Bundesliga-Profi musste ein Bußgeld von 540.000 Euro zahlen. Das Gericht hat auf eine Führerscheinsperre verzichtet. Am 15. August 2016 bestand Marco Reus die praktische Prüfung bekam am Folgetag seinen Führerschein von der zuständigen Behörde.