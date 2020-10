Marco D’Andrea ist neben Tohru Nakamura einer der Gastjuroren im Finale von „The Taste“ 2020. Er erwartet von den Kandidaten, was er besonders gut kann: Süßspeisen. Dabei entstehen dann Kreationen wie Ente in Espresso-Kirschsauce und Limetten-Tarte. Aber wer ist Marco D’Andrea und wo findet man seine Rezepte?

Wer ist Marco D’Andrea?

Marco D’Andrea ist bekannt für seine detail- und texturreichen Süßspeisen – und für seinen Afternoon Tea im Luxus-Hotel „The Fontenay“ in Hamburg. Dort arbeitet er seit 2017 als Executive Chef Pâtissier. Passend zu seiner Leidenschaft für die Tea Time, veröffentlicht er 2021 sein Buch „Modern Teatime“ mit süßsauren, scharfen und milden Rezepten, Dekorationstipps und passenden Getränken.

Gelernt hat Marco D’Andrea in Hamburg bei Karlheinz Hauser, dessen Restaurant „Seven Seas“ mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Nachdem D’Andrea ein Jahr im Drei-Sterne-Restaurant „Vendôme“ bei Joachim Wissler als Pâtissier in Bergisch Gladbach gearbeitet hatte, ging er 2011 zurück nach Hamburg: Als Chef Pâtissier arbeitete er wieder fünf Jahre lang für Karlheinz Hauser im Restaurant, Catering und Hotel „Süllberg“.

Marco D’Andreas Auszeichnungen

Das Magazin „Rolling Pin“ zeichnete Marco D’Andrea als „Rookie of the year“ aus – das größte Nachwuchstalent des Jahres 2009. 2012 folgte dann der Sieg als „Junge Wilde“ – ebenfalls vom Rolling Pin. Marco D’Andrea wurde inzwischen mehrfach als Pâtissier des Jahres ausgezeichnet. Zuletzt 2020. Die erste Auszeichnung in der süßen Kulinarik bekam er 2014 bei der „Leaders of the year“-Gala, als ihn der Rolling Pin als Finalist für seine Präzision und Ideen lobte. 2019 gewann er wieder bei den Rolling Pin Awards und wurde im Gault Millau und im Schlemmer Atlas als Pâtissier des Jahres mit seinem Team aufgeführt.

Marco D’Andrea auf Instagram

Auf seinem Instagram-Account zeigt Marco D'Andrea Fotos von seinen Kreationen. In seinen Stories teilt er Eindrücke der Fotoshootings, von seiner Arbeit. Nun verriet er auch: 2021 veröffentlicht er sein erstes Kochbuch „Modern Teatime" mit süßen und herzhaften Rezepten. In seinem Highlight „Tea Time" zeigt er Illustrationen seiner Gerichte und wie sie dann nach dem Kochen und Backen aussehen.

Die Rezepte von Marco D’Andrea

Seine Rezepte teilt Marco D’Andrea auf seinem Blog . Auch hier konzentriert er sich auf die süße Küche: Marco D’Andrea hat hier seine Ideen zu Tartelettes, Pralinen, Macarons und viele weitere zum Nachmachen veröffentlicht. Er verspricht, dass auch Anfänger damit Erfolg haben können.

Marco D’Andreas Rezepte auf YouTube

Auch auf YouTube hat Marco D’Andrea bisher acht Videos veröffentlicht, in denen er durch die Rezepte führt. Das letzte ist allerdings schon ein Jahr alt. Nichtsdestotrotz setzt sich der Pâtissier auf seiner Webseite das Ziel, auf YouTube präsenter zu sein: Er verspricht Backrezepte für Desserts, Kuchen, Torten aber auch herzhaftes wie Burger oder Kichererbsenbrotchips. Bisher findet man auf dem YouTube-Kanal von Marco D’Andrea hauptsächlich Backrezepte aus der Pâtisserie: Tartelette-Teig und Füllungen, Macarons oder Cinnamon Rolls.