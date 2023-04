Hamburgs älteste Sportgroßveranstaltung, der Haspa Marathon, findet heute statt. Deutschlands größter Frühjahrsmarathon ist zugleich eine Sightseeing-Tour durch die Stadt mit sämtlichen Highlights der Elbmetropole. Etwa 30.000 aktive Läuferinnen und Läufer werden heute an den Start gehen.

Hamburg-Marathon 2023: Start, Uhrzeit und Programm

Start und Ende des Haspa Marathons ist die Karolinenstraße in Hamburg. Der Hamburg-Marathon startet an diesem Sonntag mit dem Hauptwettbewerb um 09:30 Uhr. Der Wettbewerb für Handbiker und der Rollstuhlfahrer-Halbmarathon startet um 8 Uhr. Der Halbmarathon beginnt um 08:25 Uhr.

Alle Infos im Überblick:

Wettbewerb : Haspa Marathon Hamburg 2023

: Haspa Marathon Hamburg 2023 Sportart : Laufen

: Laufen Termin : Sonntag, 23.04.2023

: Sonntag, 23.04.2023 Startzeit Hauptbewerb: 09:30 Uhr

Hauptbewerb: 09:30 Uhr Distanzen: 42,2 km / 21,1 km

Strecke: So verläuft der Marathon in Hamburg

Neben der sportlichen Herausforderung bietet der Haspa-Marathon auch eine großartige Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten der Hansestadt zu entdecken. Der Lauf startet und endet auf der Karolinenstraße bei der Hamburg Messe und führt durch malerisches Panorama der Elbchaussee zum Hamburger Fischmarkt. Unterwegs passieren die Läufer markante Orte wie die St. Pauli Landungsbrücken, die Elbphilharmonie und die Speicherstadt. Die Route umfasst auch den Jungfernstieg, die Kennedybrücke, die Außenalster, den Stadtpark, die City Nord, den Maienweg, das Westufer der Alster und das Dammtor, bevor sie zurück zur Karolinenstraße führt.

Spaziergänger gehen vor den Landungsbrücken vorbei. Hier werden am Sonntag auch die Marathon-Läufer vorbeikommen.

© Foto: dpa

Hamburg Marathon 2023: Übertragung live im TV & Stream

Wer nicht live bei dieser tollen Veranstaltung vor Ort sein kann, der hat die Möglichkeit, den Marathon in Hamburg von zu Hause aus verfolgen zu können.

Wie die Läufer in Hamburg abschneiden, wird am 23.04.23 ab 9 Uhr im TV im NDR-“Sportclub“ oder per Livestream auf der Website des NDR übertragen.