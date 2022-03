Es ist Derby-Time in Manchester! Manchester City trifft auf den ungeliebten Rivalen Manchester United.

Der amtierende Meister Manchester City ist aktuell in der Saison 2021/2022 auch an der Tabellenspitze, dicht gefolgt von Liverpool. Ein Sieg über ManU würde den Verfolger auf Distanz halten. Manchester United spielte bis dato eine eher durchwachsene Saison, ein Sieg gegen den ungeliebten Rivalen würde Platz 4 in er Tabelle festigen.

Wo wird Man United gegen Man City live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen Live-Stream zum Manchester-Derby ?

zum ? Alle Infos zum Premier League Spiel.

Man City vs ManU Übertragung: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion

Die Partie in der englischen Premier League zwischen dem Manchester City und Manchester United findet am Sonntag, den 06.03.2022, statt. Anstoß ist um 17:30 Uhr Uhr im Etihad Stadium, der Heimspielstätte von Manchester City.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Manchester City, Manchester United

: Manchester City, Manchester United Wettbewerb : 28. Spieltag Premiere League

: 28. Spieltag Premiere League Datum und Uhrzeit : 06.03.2022, 17:30 Uhr

: 06.03.2022, 17:30 Uhr Stadion/Spielort : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Schiedsrichter: Michael Oliver

Manchester City – Manchester United heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV

Das Premier-League-Spiel zwischen Man City und Man United wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream gibt es nicht. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der englischen Premiere League hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert.

Man City gegen Man United im Stream – Die Premier League live auf Sky

Auf Sky Go und Sky Ticket habt ihr die Möglichkeit, die Spiele der englischen Liga live im TV oder online im Livestream zu verfolgen. Neben den Spielen der Premier League lassen sich auch Spiele der deutschen Bundesliga auf Sky sehen.

Alle Infos zur Übertragung Man City gegen Man United am 06.03.2022 um 17:30 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : Sky Sport 1, Sky Sport UHD

: Sky Sport 1, Sky Sport UHD Pay-TV: Sky Go, Sky Ticket

Voraussichtliche Aufstellungen Man City gegen Man United

Die voraussichtliche Aufstellung für das Manchester-Derby am 06.03.2022:

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Telles; Pogba, McTominay; Elanga, Fernandes, Sancho; Ronaldo.