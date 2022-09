Am Sonntagabend ist es im ZDF wieder Zeit für Herzkino. Am 18. September 2022 läuft die erste Folge von „Malibu“. Der Film handelt von der Familie der Hamburger Krankenschwester Jantje, deren Mann einen Campingplatz geerbt hat. In „Malibu – Camping für Anfänger“ hält sich die Begeisterung bei Jantje nach der Nachricht vom Erbe in Grenzen. Doch vor Ort begreift sie, was das Leben alles an neuen Möglichkeiten bereithält.

Wann läuft die erste Folge?

Gibt es den Film in der Mediathek ?

? Worum geht es genau?

Wer sind die Darsteller?

Sendetermine, Stream, Besetzung und Drehort – hier eine Übersicht zum Herzkino-Film „Malibu – Camping für Anfänger“.

„Malibu – Camping für Anfänger“: Sendetermine und Sendezeit

In zwei Folgen ist zu sehen, wie es für die Hamburger Krankenschwester Jantje und ihre Familie auf den geerbten Campingplatz in der Holsteinischen Schweiz geht. Das ZDF zeigt die beiden Filme an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen zur Primetime. Los geht es mit Folge 1 „Malibu – Camping für Anfänger“ am Sonntag, 18. September 2022. Folge 2 „Malibu – Ein Zelt für drei“ läuft am 25. September im ZDF.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Sonntag, 18.09.2022 um 20.15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 25.09.2022 um 20.15 Uhr

„Malibu – Camping für Anfänger“ als Stream in der Mediathek

Wer am Sonntagabend den Herzkino-Film im Fernsehen verpasst, hat die Möglichkeit, ihn auch danach zu sehen. Er ist als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar. Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung damit warten will, hat Glück, denn Folge 1 ist bereits am Samstag, 10.09.2022, ab 10 Uhr online in der Mediathek verfügbar.

„Malibu – Camping für Anfänger“: Handlung am 18.09.2022

Für die Hamburger Krankenschwester Jantje stimmt die Work-Life-Balance schon länger nicht mehr. Ihre Familie läuft zwar routiniert, doch ihr Beruf raubt ihr die Kraft, und sie bleibt irgendwie auf der Strecke. Der Campingplatz „Malibu“ am Plöner See, den ihr Mann Stefan überraschend geerbt hat, gibt ihr wieder Hoffnung. Zwar hat der Platz die besten Zeiten bereits hinter sich und ist nicht ganz das, was sie sich vorgestellt hat. Doch der alternative Lebensentwurf, auf den sich Jantje einlässt, fördert Wünsche, Geheimnisse und Träume zutage, von denen sie selbst nicht wusste, dass sie sie hatte. Kann ihr Mann mit dieser Entwicklung Schritt halten?

Jantjes Mann Stefan erbt den Campingplatz „Malibu“ am Plöner See.

© Foto: ZDF/Manju Sawhney

Die Besetzung von „Malibu – Camping für Anfänger“

Wer sind die Schauspieler im Cast von „Malibu – Camping für Anfänger“? Hier eine Übersicht zur Besetzung:

Rolle – Schauspieler

Jantje Schäfer – Karla Nina Diedrich

Stefan Schäfer – Tom Radisch

Hannes Schäfer – Lewe Wagner

Jacob Bernstein – Nicola Mastroberardino

Dieter Marzinowski – Christian Hockenbrink

Nikos Mariolis – Heiko Pinkowski

Irene Mariolis – Susi Banzhaf

Helena Diekmann – Luka Omoto

Aleyna – Philippa Engels

Sarah – Julia Buchmann

Malou – Joy Ewulu

Martha – Oceana Mahlmann

Rudi – Valerie Niehaus

Dr. Kirchner – Kai Schumann

Dr. Michaela Dreyer – Karen Böhne

Martin Schäfer – Pingo Magduschewski

„Malibu – Camping für Anfänger“: Drehort

Raus aus Hamburg und hinein ins Campingplatz-Idyll, heißt es in „Malibu – Camping für Anfänger“. Der Film spielt in Schleswig-Holstein, genauer am Plöner See. Dort liegt auch die Stadt Plön. Nach Angaben von „Crew United“ soll diese Umgebung auch der Drehort gewesen sein, zudem Hamburg.