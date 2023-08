Gute Nachrichten für Reality-TV-Fans: RTL hat verkündet, dass die Show „Make Love, Fake Love“ 2023 in eine zweite Runde starten wird. Im Mittelpunkt der neuen Staffel wird erneut eine Single-Lady stehen, die mit verschiedenen Männern in eine Villa zieht und versucht, dort ihren Mr. Right zu finden. Dabei gibt es jedoch eine Besonderheit: Manche Männer sind in festen Händen und spielen den Single-Status nur vor.

Wann startet Staffel 2? Laufen die Folgen wieder auf RTL+? Und gibt es sie im Free-TV? Was ihr zur Ausstrahlung wissen müsst sowie weitere Infos zur Show, findet ihr hier im Überblick.

Wann startet Staffel 2 auf RTL+?

RTL verkündete bereits vor einigen Wochen über den Instagram-Account von RTL+, dass die Reality-Show „Make Love, Fake Love“ mit einer zweiten Staffel fortgesetzt werden wird. Außerdem schrieb der Sender damals, dass die Bewerbungsphase gestartet sei. Ob die Dreharbeiten zu der neuen Staffel schon gestartet sind und wann die neuen Folgen daraufhin an den Start gehen, ist aktuell jedoch noch nicht bekannt. Die erste Staffel der Show startete jedoch Ende 2022, weshalb sich vermuten lässt, dass sich der Sender auch bei der kommenden Staffel daran orientieren wird. Sobald ein Startdatum feststeht, findet ihr es hier.

„Make Love, Fake Love“ 2023: Sendetermine auf RTL+

Da aktuell noch kein Startdatum für die neuen Folgen von „Make Love, Fake Love“ bekannt ist, steht auch noch nicht fest, in welchem Rhythmus die Folgen auf RTL+ veröffentlicht werden. Die Episoden der vergangenen Staffel wurden jedoch wöchentlich immer donnerstags auf der Plattform veröffentlicht. Daher gehen wir davon aus, dass dies auch bei der zweiten Staffel der Fall sein wird. Sobald die Sendetermine von „Fake Love, Make Love“ 2023 veröffentlicht werden, findet ihr diese hier.

Wird „Make Love, Fake Love“ 2023 auch im Free-TV ausgestrahlt?

RTL hat die neue Staffel von „Make Love, Fake Love“ bisher nur über seine Online-Plattform RTL+ angekündigt. Und auch die Folgen der vergangenen Staffel wurden nur dort veröffentlicht. Dementsprechend lässt sich vermuten, dass der Sender dies auch für die kommende Staffel geplant hat. Sobald es hierzu genauere Infos gibt, findet ihr diese hier.

Das ist das Konzept von „Make Love, Fake Love“

Im Mittelpunkt der Reality-Show steht eine Single-Lady, die mit verschiedenen Männern in eine Villa zieht und versucht, dort ihren Mr. Right zu finden. Das Problem: Manche Männer sind in festen Beziehungen. Sie haben von ihren Partnerinnen den Freifahrtschein bekommen, denn beim Versuch, die Single-Frau um den Finger zu wickeln, kann man 50.000 Euro Siegprämie gewinnen. Ist der Mann, für den sie sich schlussendlich entscheidet, Single, teilt das neue Paar das Geld – ist er vergeben, bekommt der Auserwählte alles allein. Die Aufgabe des Promis ist es nun, die Lügner zu enttarnen. Wird sie dies schaffen und die wahre Liebe finden? Und wie ist es um die Eifersucht der Freundinnen gestellt, die aus dem Hintergrund alles beobachten?

Wer sucht 2023 bei „Make Love, Fake Love“ nach ihrem Mr. Right?

In der vergangenen Staffel verkündete RTL einige Wochen vor dem Start der Show, dass die Reality-TV-Darstellerin Yeliz Koc darin nach ihrem Mr. Right suchen wird. Wer ihren Posten in der zweiten Staffel übernehmen wird, steht aktuell noch nicht fest.

Gerücht, um wen es sich dabei handeln könnte. Des Öfteren werden die Influencerin Gerda Lewis genannt. Da davon bisher jedoch noch nichts offiziell bestätigt ist, müssen wir uns wohl noch etwas gedulden bis wir erfahren, wer in Staffel 2 ihren Traummann suchen wird. Im Internet kursiert jedoch bereits das ein oder andere, um wen es sich dabei handeln könnte. Des Öfteren werden die Influencerin Antonia Hemmer und die Reality-TV-Darstelleringenannt. Da davon bisher jedoch noch nichts offiziell bestätigt ist, müssen wir uns wohl noch etwas gedulden bis wir erfahren, wer in Staffel 2 ihren Traummann suchen wird.

Wer moderiert „Make Love, Fake Love“ 2023?

Moderatorin zur Seite. Sie hat bereits einige Shows moderiert und war unter anderem Teilnehmerin bei „Let’s Dance“. Es lässt sich daher vermuten, dass sie auch in der zweiten Staffel der Reality-Show wieder die Moderation übernehmen wird. Bestätigt wurde dies seitens RTL bisher jedoch noch nicht. Anfang des Jahres wurde „Make Love, Fake Love“ erstmalig ausgestrahlt. Damals stand Janin Ullmann Yeliz Koc alszur Seite. Sie hat bereits einige Shows moderiert und war unter anderem Teilnehmerin bei „Let’s Dance“. Es lässt sich daher vermuten, dass sie auch in der zweiten Staffel der Reality-Show wieder die Moderation übernehmen wird. Bestätigt wurde dies seitens RTL bisher jedoch noch nicht.

Wo wurde „Make Love, Fake Love“ 2023 gedreht?

Sommer, Sonne und Meer – das ist das Erfolgsrezept von fast allen Datingshows. So verschlug es Yeliz Koc und ihre zehn Männer in der vergangenen Staffel auch nach Mallorca. Wohin es in der neuen Staffel geht, ist aktuell noch nicht bekannt. Da Datingshows jedoch meistens mehrere Staffeln hintereinander am gleichen Ort stattfinden, lässt sich vermuten, dass auch dieses Mal auf Mallorca gedreht wird. Sobald Genaueres über den Drehort feststeht, findet ihr die Infos an dieser Stelle.