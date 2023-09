Der späte Abend gehört im TV-Programm von ARD und ZDF den Polit-Talkshows. Neben „Markus Lanz“ und „Hart aber fair“ wird auch bei „Maischberger“ zweimal die Woche über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gestritten. Moderiert wird die Sendung von Sandra Maischberger. Am Dienstag, 19.9.2023, dürfen sich die Zuschauer der ARD wieder auf spannende Diskussionen und Gäste freuen.

In der neuen Ausgabe von „Maischberger“ am Dienstag, 19.9.2023, geht es unter anderem um folgende Themen:

auf der italienischen Insel Lampedusa , Länder und Kommunen in Deutschland am Limit: Braucht es einen neuen Kurs in der Migrationspolitik? Und: Wie kommt Deutschland aus der Konjunkturkrise ? Kann die Ampel-Regierung das Land wieder auf Erfolgskurs bringen?