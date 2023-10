Der späte Abend gehört im TV-Programm von ARD und ZDF den Polit-Talkshows. Neben „Markus Lanz“ und „Hart aber fair“ wird auch bei „Maischberger“ zweimal die Woche über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gestritten. Moderiert wird die Sendung von Sandra Maischberger. Am Mittwoch, 11.10.2023, dürfen sich die Zuschauer der ARD wieder auf spannende Diskussionen und Gäste freuen.

Das ist das Thema von „Maischberger“ am 11.10.2023

In der neuen Ausgabe von „Maischberger“ am Mittwoch, 11.10.2023, geht es unter anderem um folgende Themen:

Terror gegen Israel und Krieg in der Ukraine, Energiewende und Wirtschaftskrise – die Ampelregierung steht vor großen Herausforderungen. Welche Rolle soll Deutschland zukünftig in der Weltpolitik einnehmen? Wie will die Koalition die Wirtschaft wieder ankurbeln? Waren die Landtagswahlen eine Quittung für die grüne Energie- und Klimapolitik?

Wer sind die Gäste bei „Maischberger“ am 11.10.2023?

Mit wem diskutiert Sandra Maischberger am Abend über die Themen der Sendung? Diese Gäste hat die ARD angekündigt:

Robert Habeck, B‘90/Grüne (Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister)

Urban Priol (Kabarettist)

Helene Bubrowski (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)

Sendetermine und Wiederholungen von „Maischberger“

Wer die aktuelle Folge von „Maischberger“ verpasst hat, hat bei diesen Wiederholungsterminen eine neue Chance. Das sind alle Ausstrahlungstermine:

11.10.2023 um 22.50 Uhr in der ARD

12.10.2023 um 3.20 Uhr in der ARD

12.10.2023 um 20.15 Uhr auf tagesschau24

13.10.2023 um 00.40 Uhr auf 3sat

„Maischberger“ in der ARD-Mediathek

Wer die Folge nicht zu einem dieser Termine im TV sehen kann, findet die Talkshow nach Erstausstrahlung der Sendung in der ARD-Mediathek

Faktencheck zu „Maischberger“