Obwohl die ersten Folgen von „Lupin“ erst Anfang des Jahres auf Netflix veröffentlicht wurden, gibt es im Sommer schon die Fortsetzung. Die Serie war so erfolgreich, dass sie mehrere Tage in den Netflix-Top-10 zu finden war. Nun soll also Teil 2 zu den Abenteuern des Meisterdiebs Assane Diop folgen.

Start: Wann kommt „Lupin“ Teil 2?

Netflix hat bekannt gegeben, dass Teil 2 im Sommer 2021 veröffentlicht werden soll. Ein genaues Datum gibt es leider noch nicht. Sobald es weitere Informationen dazu gibt, findet ihr sie hier.

Handlung: Das erwartet die Fans in „Lupin“ Teil 2

Als Assane Diop 14 Jahre alt war, wurde sein Vater verhaftet. Er war als Chauffeur bei der reichen Familie Pellegrini angestellt und wurde verdächtigt, ein sehr wertvolles Collier gestohlen zu haben. Im Gefängnis erhängt er sich und Assane wird zur Waise. Als die Kette 25 Jahre später auftaucht und versteigert werden soll, entwirft Assane einen Plan, um die Wahrheit aufzudecken. Er ist inzwischen zu einem Meisterdieb herangewachsen – wie sein Vorbild Arsène Lupin.

Im zweiten Teil muss Assane seine Familie beschützen, nachdem sein Rachefeldzug unvorhergesehene Folgen hatte. Ein neuer Plan muss her, auch wenn dieser gefährlich sein könnte.

Trailer zu „Lupin“ Teil 2

Hier könnt ihr schon einen Blick in die neuen Folgen werfen:

Youtube Lupin Teil 2 – Trailer

Cast: Das ist die Besetzung in „Lupin“ Teil 2

Das sind die Schauspieler und Schauspielerinnen im zweiten Teil:

Omar Sy als Assane Diop

Hervé Pierre als Hubert Pellegrini

Ludivine Sagnier als Claire

Etan Simon als Raoul

Fargass Assandé als Babakar

Antoine Gouy als Benjamin Ferel

Nicole Garcia als Anne Pellegrini

Clotilde Hesme als Juliette Pellegrini

Vincent Garanger als Gabriel Dumont

Vincent Londez als Romain Laugier

Shirine Boutella als Sofia Belkacem