Fans können sich freuen: Der Streamingdienst Netflix hat im November 2021 angekündigt, dass die Dreharbeiten zu Teil 3 von „Lupin“ begonnen haben. Es ist dementsprechend nur noch eine Frage der Zeit, bis die Zuschauer die Geschichte des Meisterdiebs Assane Diop weiterverfolgen können, während er immer noch auf der Flucht vor der Polizei ist.

„Lupin“ Staffel 3: Erscheinungsdatum auf Netflix

Fans, die bereits Teil 2 von „Lupin“ zu Ende gesehen haben, fragen sich seit einer ganzen Weile, wann Teil 3 beziehungsweise Staffel 3 auf Netflix veröffentlicht wird. Bisher hat der Streamingdienst zu der neuen Staffel von „Lupin“ jedoch noch kein Startdatum bekanntgegeben. Zwischen der Veröffentlichung der ersten beiden Teile lagen nur fünf Monate, ganz so schnell wird es diesmal jedoch leider nicht weitergehen, denn über Instagram kündigte Netflix Mitte November 2021 an, dass die Dreharbeiten begonnen haben. Je nachdem, wie schnell alles vorangeht, können wir mit einem Start im Sommer 2022 rechnen.

„Lupin“ Staffel 3: Wie viele Folgen gibt es?

Bisher wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, wie viele Folgen Staffel 3 umfassen wird. Da jedoch die ersten beiden Teile jeweils fünf Folgen umfassen, lässt sich vermuten, dass dies auch bei Teil 3 der Fall sein wird.

„Lupin“ Staffel 3: Handlung

Die Handlung der neuen Folgen von „Lupin“ ist bisher noch nicht bekannt. Wir können dementsprechend nur Vermutungen aufstellen. Zum Ende von Teil 2 scheint es, als hätte der Protagonist Assane Diop endlich den Namen seines Vaters reinwaschen können. Trotz allem ist er immer noch auf der Flucht vor der Polizei. Vermuten lässt sich nun, dass Assane Paris verlassen und an einen anderen Ort Frankreichs flüchten wird, um dort seine Machenschaften fortzuführen. In dem Instagram-Post von Netflix ist links hinter Assane Diop jedoch deutlich der Eiffelturm zu sehen, der Meisterdieb wird dementsprechend mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später wieder in seine Heimat zurückkehren.

„Lupin“ Staffel 3: Trailer

„Lupin“ Staffel 3: Die Schauspieler im Cast

Es wurde bisher noch keine offizielle Darsteller-Liste der dritten Staffel von „Lupin“ veröffentlicht. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Besetzung in großen Teilen gleich bleibt. Demgegenüber können sich Fans sicherlich auch über einige neue Darsteller freuen.

Hier seht ihr die aktuellen Schauspieler von „Lupin“ im Überblick:

Omar Sy als Assane Diop

Hervé Pierre als Hubert Pellegrini

Ludivine Sagnier als Claire

Etan Simon als Raoul

Fargass Assandé als Babakar Diop

Antoine Gouy als Benjamin Ferel

Nicole Garcia als Anne Pellegrini

Clotilde Hesme als Juliette Pellegrini

Vincent Garanger als Gabriel Dumont

Vincent Londez als Romain Laugier

Shirine Boutella als Sofia Belkacem

Soufiane Guerrab als Youssef Guedira

Adama Niane als Léonard Koné

Nicolas Wanczycki als Pascal Oblet

Stefan Crepon als Philippe Courbet

Salim Kechiouche als Marc

„Lupin“: Verwirrung um Staffel 2 und Staffel 3

In den Medien und bei den Fans ist bereits seit einer Weile die Rede von einer Staffel 3. Dies ist so jedoch eigentlich nicht richtig. Denn Staffel 1 von „Lupin“ ist in Teil 1 und Teil 2 aufgeteilt. Bis jetzt gab es also genau genommen noch keine zweite Staffel der Serie.

Der Grund hierfür ist, dass die ursprünglich geplante Staffel 1 aufgrund coronabedingter Produktionsprobleme nicht rechtzeitig am Stück veröffentlicht werden konnte. Deshalb entschied Netflix sich dafür, die Staffel in einen Teil 1 und einen Teil 2 mit jeweils fünf Episoden aufzusplitten. Der erste Teil erschien im Januar 2021, während der zweite im Juni 2021 folgte.

Der Streamingdienst Netflix nennt die neue Staffel jedoch selbst Teil 3, weshalb sich vermuten lässt, dass die Folgen von nun an nicht in Staffeln, sondern immer in Teile unterteilt werden.

„Lupin“: Handlung Staffel 1

Der Protagonist Assane Diop ist ein Meisterdieb, der entschlossen ist, den Tod seines Vaters Babakar zu rächen . Dieser war vor 25 Jahren eines Verbrechens beschuldigt worden, welches er nie begangen hat. Daraufhin brachte er sich im Gefängnis um. Assane plant dementsprechend die Leute zu beseitigen, die seinen Vater reingelegt haben – die Pelligrinis, eine prominente, wohlhabende und kriminelle Familie, die ihren beträchtlichen Einfluss auf die Polizei und die politische Führung gnadenlos ausübt.

„Lupin“: Handlung Staffel 2

Nachdem am Ende von Teil 1 Assan Diops Sohn entführt wurde, muss er diesen in Teil 2 befreien und es gleichzeitig schaffen, Pelligrini und seine Unterstützer zu stürzen. Seine Rache an der einflussreichen Familie geht also weiter. Dabei wird ein Polizist vom Gegner zum Unterstützer, denn auch er hat so langsam verstanden, dass an dem ganzen Fall etwas nicht stimmen kann.

„Lupin“ Buch: Wie viele Bücher gibt es?

Die Serie „Lupin“ ist an die Geschichten über den Meisterdieb Arsène Lupin, einer fiktiven Figur des französischen Schriftstellers Maurice Leblanc, angelehnt. 1905 erschien das erste Buch mit dem Titel „Arsène Lupin, der Gentleman Gauner“. Seitdem sind insgesamt 24 Bände erschienen, wovon die Neuesten jedoch bisher noch keine deutsche Übersetzung haben.