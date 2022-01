Lucas Cordalis ist ein deutscher Sänger und Musikproduzent, der vor allem durch seinen Vater Costa Cordalis bekannt geworden ist. An der Seite von Daniela Katzenberger lässt er seine Fans an seinem Familienleben teilhaben, ist jedoch auch immer wieder in Fernsehshows wie „Schlag den Star“ oder „The Masked Singer“ zu sehen. Außerdem nimmt er im Januar 2022 an der Jubiläumsstaffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil.

Doch wie tickt der Sänger eigentlich privat? Wie hoch ist sein Vermögen? Und wie heißen seine bekanntesten Lieder? Wir haben Lucas Cordalis genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Alter bis hin zu seinem Instagram-Account findet ihr hier.

Lucas Cordalis Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Infos zu dem Sänger im Überblick:

Name: Lucas Cordalis

Lucas Cordalis Beruf: Sänger, Komponist, Musikproduzent

Sänger, Komponist, Musikproduzent Geburtstag: 07. August 1967

07. August 1967 Alter: 54 Jahre

54 Jahre Sternzeichen: Löwe

Löwe Größe: 1,88m

1,88m Geburtsort: Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Wohnort: Mallorca, Spanien

Mallorca, Spanien Beziehungsstatus: Verheiratet mit Daniela Katzenberger

Verheiratet mit Daniela Katzenberger Kinder: Eine Tochter (Sophia)

Eine Tochter (Sophia) Instagram: lucascordalis

Lucas Cordalis ist Kandidat im „Dschungelcamp“ 2022

Der Sänger Lucas Cordalis tritt in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis, der bereits 2004 an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilgenommen und sich dabei sogar die Dschungelkrone erkämpft hatte. Costa Cordalis ist jedoch nicht der einzige aus seiner Familie, der bereits Teil der Sendung war. Auch seine Schwiegermutter Iris Klein und seine Schwägerin Jenny Frankhauser waren vor einigen Jahren Kandidatinnen. Ab Januar 2022 will Lucas Cordalis die Dschungelkrone in der Jubiläumsstaffel dementsprechend zurück in die Familie holen und wird dafür nach Südafrika reisen.

Lucas Cordalis: Frau Daniela Katzenberger und Tochter Sophia

Viele kennen Lucas Cordalis als Ehemann von Daniela Katzenberger. Das Paar ist seit 2014 zusammen und lebt auf Mallorca. Im August 2015 vervollständigte die Geburt der gemeinsamen Tochter Sophia schließlich das Familienglück. Etwa ein Jahr später gaben sich Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger daraufhin das Ja-Wort. Das Paar entschied sich dazu, ihre Fans an der Schwangerschaft und den Hochzeitsvorbereitungen teilhaben zu lassen. Und auch nach der Trauung steht ihr Ehe- und Familienleben dank einer eigenen Dokusoap und den sozialen Netzwerken immer wieder in der Öffentlichkeit.

Lucas Cordalis: Vater Costa Cordalis

Lucas Cordalis wuchs als Sohn des griechischen Sängers Costa Cordalis und dessen Frau Ingrid in Deutschland auf. Costa Cordalis war ein griechisch-deutscher Schlagersänger, der 1971 mit dem Song „Und die Sonne ist heiß“ seinen Durchbruch in Deutschland hatte. Seinen größten Erfolg hatte er jedoch 1976 mit dem Titel „Anita“, der sich drei Monate in den deutschen Top Ten hielt und es dort bis auf Platz 3 schaffte. Im Juli 2019 starb Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren im Kreis seiner Familie an Organversagen.

Lucas Cordalis Lieder: „Viva la noche“ und „Dschungelkönig“

Die musikalische Karriere von Lucas Cordalis begann im Jahr 1997 mit dem Song „Viva la noche“, welchen er zusammen mit seinem Vater Costa Cordalis und seiner Schwester Angeliki Cordalis gesungen hat. Neben zahlreichen Live-Auftritten war das Trio seitdem auch in Fernsehshows, wie dem „ZDF-Fernsehgarten“ und „Verstehen Sie Spaß?“ zu sehen.

Als Lucas Cordalis’ Vater 2004 die RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewonnen hat, hat der Sänger die Single „Dschungelkönig“ produziert, die acht Wochen in den Top Ten der deutschen Single-Charts stand.

Lucas Cordalis: Zusammenarbeit mit David Hasselhoff und DJ Bobo

2002 verließ Lucas Cordalis Deutschland und zog auf die spanische Insel Mallorca, wo er sein eigenes Plattenlabel „Supersonic Entertainment Mallorca“ und ein Tonstudio gründete. In seinem hauseigenen Studio arbeitete er bereits mit Prominenten wie David Hasselhoff und DJ Bobo zusammen, mit denen er eigene Songs produzierte und Remixe erstellte. Bislang wurden zehn Millionen Tonträger verkauft, an welchen Lucas Cordalis durch Kompositionen, Texte und CD-Produktionen beteiligt war.

Lucas Cordalis bei „Schlag den Star“ und „The Masked Singer“

Im März 2019 nahm Lucas Cordalis an der ProSieben-Show „Schlag den Star“ teil, in der er gegen den Ex-„Bachelor“ Paul Janke antrat. Nach insgesamt 15 Spielen gewann Cordalis die Show und erhielt die Siegesprämie von 100.000 Euro.

Daniela Katzenberger an der dritten Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teil. Die beiden traten in Des Weiteren nahm der Sänger 2020 gemeinsam mit seiner Frauan der dritten Staffel der ProSieben-Showteil. Die beiden traten in Erdmännchen-Kostümen auf und erreichten schlussendlich den fünften Platz.

Lucas Cordalis: Vermögen

Durch seine jahrelange Karriere als Sänger und Musikproduzent konnte Lucas Cordalis ein beachtliches Vermögen anhäufen. Laut der Internetseite www.dasvermoegen.com soll er ein geschätztes Vermögen von rund 3,5 Millionen Euro besitzen.