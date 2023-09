„Love Island“. Zum Start am 11. September 2023 ziehen Alessandra Wichert aus Zürich. Die 26-Jährige hofft darauf, in Griechenland ihren Mr. Right zu treffen, nachdem ihre letzte Beziehung erst im März in die Brüche gegangen ist. Ihr Zukünftiger tritt jedenfalls in große Fußstapfen oder besser gesagt Fußballschuhe – denn ihr Ex-Freund ist ein französischer Nationalspieler. Die Insel der Liebe öffnet endlich wieder ihre Pforten auf RTL2 und dann stürzen sich neue Singles in das Abenteuer. Zum Start am 11. September 2023 ziehen zehn Kandidaten und Kandidatinnen ein. Unter ihnen befindet sich auchaus Zürich. Die 26-Jährige hofft darauf, in Griechenland ihren Mr. Right zu treffen, nachdem ihre letzte Beziehung erst im März in die Brüche gegangen ist. Ihr Zukünftiger tritt jedenfalls in große Fußstapfen oder besser gesagt Fußballschuhe –

Wo hat sie den Fußballprofi kennengelernt? Wie lange waren sie ein Paar? Und um wen handelt es sich überhaupt? Wir haben mal geschaut, was über ihren Ex bekannt ist und was man noch alles herausfinden kann.

Was ist über Alessandras Ex-Freund bekannt?

Die letzte Beziehung, die Alessandra führte, war mit einem französischen Nationalspieler. Einen Namen nennt sie nicht. Im Interview mit RTL2 verrät sie lediglich: „Wir haben uns im März nach ca. einem Jahr Beziehung getrennt.“ Durch seinen Job als Fußballer habe sich die Beziehung nicht so einfach gestaltet, denn er habe nur einen Tag in der Woche freigehabt. Kennengelernt hatten sich die beiden übrigens im bekannten Beach Club „Scorpios“ auf Mykonos.

Mit wem war Alessandra zusammen?

Wer der besagte französische Nationalspieler war, will die Schweizerin nicht verraten. Aber natürlich interessiert genau das die „Love Island“-Fans brennend. Wir haben uns einmal den Kader der französischen Nationalmannschaft von 2022/23 angeschaut. Abzüglich all jener Spieler, die offiziell vergeben sind, und mit Hinblick auf Alessandras Vorliebe für „dunkelhäutige, südländische Männer“, kommen immer noch diverse Spieler infrage.

Bei einem lässt sich auf Instagram ein Post finden, der ihn zur selben Zeit auf Mykonos zeigt: Frankreichs Abwehrspieler William Saliba war im Juni/Juli 2022 laut seinem Profil und dem eines Freundes auf der griechischen Insel im Urlaub. Alessandra befand sich ihren Insta-Fotos zufolge ebenfalls ab Ende Juni dort.

Torhüter Mike Maignan war zu dieser Zeit zwar auch im Urlaub, doch war zu dieser Zeit zwar auch im Urlaub, doch seinem Post ist keine Ortsmarke hinzugefügt, weshalb unklar ist, ob er ebenfalls auf Mykonos war.

Ob es sich bei einem der beiden tatsächlich um Alessandras damaligen Partner handelt, lässt sich leider nicht sagen, da wir an dieser Stelle nur spekulieren können. Aber vielleicht verrät sie in den kommenden Wochen bei „Love Island“ ja doch noch, wer der berühmte Ex war... We tried.