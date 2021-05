Mit einem neuen Dating-Format will Sat.1 frischen Wind in das Dating-Show-Genre bringen. Bei „Love Couples – Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich“ suchen acht Single-Frauen gemeinsam mit ihrem schwulen besten Freund nach einem neuen Partner.

Wie genau funktioniert die Show? Und wann läuft sie? Alle Infos rund um die Sendetermine, Start, Stream und das Konzept im Überblick.

„Love Couples“: Wann startet die Sat.1-Show?

Einen genauen Starttermin für das neue Format hat Sat.1 noch nicht verraten. Bislang hat der Sender nur bekanntgegeben, dass „Love Couples – Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich“ im Sommer 2021 zur Primetime anlaufen wird. Sobald ein genauer Termin feststeht, findet ihr ihn hier.



„Love Couples“: Sendetermine und Sendezeit

Nachdem noch unklar ist, wann die Show startet, gibt es folglich auch noch keine Sendetermine für 2021. Sobald diese feststehen, gibt es hier alles Infos zu den Sendezeiten und Folgen.

„Love Couples“: Stream in der Sat.1-Mediathek und auf Joyn

Zu sehen sein wird die Show im TV sowie im Live-Stream. Der Stream kann über die Mediathek von Sat.1 oder über die Streamingplattform Joyn abgerufen werden. Auf den Streamingplattformen könnt ihr auch die Wiederholung ansehen.

„Love Couples“: Darum geht es

Acht Single-Frauen sind auf der Suche nach der großen Liebe. Und wer weiß am besten, wer zu einem passt? Natürlich der schwule beste Freund. Die Frauen begeben sich also mit ihrem besten Freund auf Partnersuche. Das Ganze findet am Strand unter Palmen statt.

Die Freundschafts-Duos ziehen gemeinsam in eine Villa auf Teneriffa. Dort wird die Frau potenzielle Traummänner daten. Beraten wird sie dabei von ihrem schwulen besten Freund. Zusätzlich erwartet die Teilnehmer eine weitere Herausforderung: Jede Sendung wird eines der Duos von den anderen Kandidaten rausgewählt. Am Ende winkt der Gewinnerin die große Liebe und ihrem schwulen besten Freund ein stattliches Preisgeld von 50.000 Euro.