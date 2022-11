In der Adventszeit verspricht Prime Video von Amazon so richtig was zum Lachen im Streamingprogramm. Mit „Love Addicts“ startet eine neue deutsche Comedy-Serie. Und in dieser geht es heftig zur Sache.

Love Addicts - Wann ist Start der neuen Serie?

Die neue Serie „Love Addicts“ startet am Mittwoch, 30. November, auf Prime Video. Alle acht Episoden der Serie stehen dann in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Streamen bereit.

Love Addicts - Was ist der Inhalt der neuen Serie?

Die neue deutsche Comedy-Serie folgt den Mittzwanzigern Zoé, Ben, Nele und Dennis bei ihrem turbulenten und spaßigen Liebesleben. Willkommen im Großstadt-Dschungel, zwischen schrecklichen Ex-Partnern, enttäuschenden One-Night-Stands und bis an die Tür gelieferten Sexspielzeugen. Dennis, Nele, Ben und Zoé versuchen sich durch den Wahnsinn der Dating- und Liebeswelt zu navigieren und suchen Zuflucht in einer Selbsthilfegruppe: Dennis schafft es nicht, sich von seiner besitzergreifenden Freundin zu trennen. Nele projiziert ihre Märchenphantasien immer wieder auf die komplett falschen Typen. Ben verfällt in Schockstarre, sobald er kurz davor ist, eine emotionale Verbindung einzugehen, und Zoé verzichtet strikt auf Gefühle, füllt diese „emotionale Lücke“ aber mit ausreichend Sex – und wird letztendlich aufgrund ihrer Abenteuerlust gefeuert. In ihrer Selbsthilfegruppe, wo sie sich wöchentlich in einer Sporthalle zur Therapie treffen, müssen die vier lernen, offen über ihre Gefühle und ihr Liebesleben zu sprechen. Doch während sie sich gemeinschaftlich der Frage stellen, warum ihnen allen die Sache mit der Liebe eigentlich immer so schwerfällt, beginnt ihre Therapeutin Anja (Annette Frier) nach und nach immer unkonventionellere Therapie-Methoden anzuwenden.

Gibt es einen Trailer zu Love Addicts?

Ja, für alle, die schon jetzt die anonyme Selbsthilfegruppe für Liebes-, Lust- und Sexsüchtige von Anja besser kennenlernen möchten, hat Prime Video einen Trailer zur neuen Serie ins Netz gestellt. Hier ist er:

Besetzung von Love Addicts: Wer spielt mit?

Das sind die Schauspieler von „Love Addicts“ mit ihren Rollen:

Annette Frier - Therapeutin Anja

Malaya Stern Takeda - Zoé

Dimitri Abold - Ben

Magdalena Laubisch - Nele

Anselm Bresgott - Dennis

in weiteren Rollen sind zu sehen: