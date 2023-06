Zum 75. Mal kommen in Balve zwischen dem 8. und 11. Juni die besten deutschen Spring- und Dressur-Reiter zusammen, um sich beim Longines Balve Optimum 2023 zu messen. Erstmals wurde das Turnier am 20. Juni 1948 ausgetragen und zählt heute zu den traditionsreichsten Reitturnieren in Europa.

Im letzten Jahr gewann die deutsche Top-Reiterin Isabell Werth in der Kür den deutschen Meistertitel. Wann finden die Wettbewerbe statt und gibt es Übertragungen im Free-TV oder Livestream beim Longines Balve Optimum 2023?

Alle Informationen zu Zeitplan und Übertragung bei den Deutschen Spring- und Dressur-Meisterschaften bekommt ihr in diesem Artikel.

Longines Balve Optimum 2023: Programm und Zeitplan des Turniers

Die Deutschen Spring- und Dressur-Meisterschaften 2023 beginnen bereits am 8. Juni 2023. Der letzte Turniertag ist am Sonntag, den 11. Juni 2023. Ausgetragen werden alle Wettbewerbe auf dem Turniergelände am Schloss Wocklum im Balver Orlebachtal stattfindet. Die Deutschen Meisterschaften werden seit 2011 jedes Jahr in Balve ausgetragen und sind inzwischen wichtigster Bestandteil des Turniers, das darüber hinaus weitere Wettbewerbe beinhaltet.

In den Disziplinen Springen, Dressur sowie der Kür werden die deutschen Meister ermittelt. Die Springwettbewerbe werden in der Porsche Zentrum Hagen Arena ausgetragen, während die Wettkämpfe in der Dressur und Kür in der Dressage Arena stattfinden. Auch für die U25-Reiter gibt es Meisterschaftswettbewerbe.

Das sind die wichtigsten Termine bei den Deutschen Spring- und Dressur-Meisterschaften 2023:

Deutsche Meisterschaften im Springreiten

Samstag, 10.06.2023, 14:30 Uhr: Preis der platzmann federn gmbh & co. kg: Deutsche Meisterschaft Finalwertung Springreiterinnen

Sonntag, 11.06.2023, 14:30 Uhr: Longines Optimum Preis: Deutsche Meisterschaft Finalwertung Springreiten

Deutsche Meisterschaften im Dressurreiten

Samstag, 10.06.2023, 10:00 Uhr: Klaus Rheinberger Memorial 2023: Deutsche Meisterschaften Dressur

Samstag, 10.06.2023, 13:00 Uhr: Piaff-Förderpreis - Wertungsprüfung Preis der Liselott Schindling-Stiftung Deutsche Meisterschaft Grand Prix U25

Deutsche Meisterschaften in der Kür

Sonntag, 11.06.2023, 09:00 Uhr: Preis der Liselott Schindling-Stiftung: Deutsche Meisterschaft Grand Prix Kür U25

Sonntag, 11.06.2023, 11:30 Uhr: Longines Großer Optimum Preis 2023 präsentiert von der Meggle GmbH & Co. KG: Deutsche Meisterschaften Grand Prix Kür

Wer überträgt das Reitturnier in Balve live im TV und Stream?

Turniergelände am Schloss Wocklum kommen können, gibt es leider keine besonders erfreulichen Nachrichten: Das Event kann lediglich auf der kostenpflichtigen Plattform Für alle Reitsport-Fans, die nicht an dasamkommen können, gibt es leider keine besonders erfreulichen Nachrichten: Das Event kann lediglich auf der kostenpflichtigen Plattform ClipMyHorse.tv live gestreamt werden. Im Free-TV wird es bedauerlicherweise keine Live-Berichterstattung zum Turnier geben.

Alle Informationen zur Übertragung der deutschen Meisterschaften im Dressur und Springen 2023 im Überblick.

Mario Stevens wurde auf seinem Pferd Starissa im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Deutscher Meister im Springreiten.

© Foto: Friso Gentsch/dpa

Tickets, Teilnehmer & Preisgeld beim Logines Balve Optimum 2023

Isabell Werth will an diesem Wochenende ihren Titel in der Kür verteidigen. Seit 1991 konnte die deutsche Reitsportlegende bereits 13-mal den Titel gewinnen.