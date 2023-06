Das renommierte Reitturnier Longines Balve Optimum 2023 ist auch in diesem Jahr wieder Austragungsort der Deutschen Spring- und Dressurmeisterschaften. Deutsche Top-Reiter wie Isabell Werth oder Mario Stevens gehen vom 8. bis 11. Juni an den Start.

Welche Reiter nehmen darüber hinaus am Turnier teil, wer sind die Favoriten und wie gelangt man an Tickets für das Longines Balve Optimum 2023?

Alle Infos zu Teilnehmern, Tickets und Preisgeld bei den Deutschen Meisterschaften im Springen und der Dressur bekommt ihr in diesem Artikel.

Tickets und Preise für das Logines Balve Optimum 2023

Aktuell gibt es noch Tickets für das Reitturnier in Balve. Über Ticketmaster können noch an allen Tagen in unterschiedlichen Kategorien Karten erworben werden.

Der Preis für ein sogenanntes „Flanierticket“, das Zugang zum gesamten Turniergelände sowie dem Spring- und Dressurstadion ohne Sitzplatzgarantie bietet, liegt am Donnerstag bei 10 Euro sowie ermäßigt bei 7,50 Euro. Am Freitag kostet das Ticket 12 Euro (6 Euro ermäßigt). Am Wochenende sind die Karten etwas teurer, da an diesem Tag viele Entscheidungen bei der Deutschen Meisterschaft anstehen und das Interesse dementsprechend größer ist. Am Samstag kostet ein Flanierticket 25 Euro (17 Euro ermäßigt) und am Sonntag 17 Euro (12 Euro ermäßigt).

Darüber hinaus können sich auch noch in höheren Kategorien Tickets mit Sitzplatzgarantie gesichert werden. Hier beginnen die Preise bei 60 Euro.

Der Springreiter Mario Stevens zusammen mit seinem Pferd Starissa nach dem Sieg bei der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr.

© Foto: Friso Gentsch/dpa

Preisgeld beim Longines Balve Optimum 2023

Viele Reitsportfans fragen sich, wie hoch die Preisgelder bei diesem renommierten Reitturnier sind. Hierzu gibt es leider keine konkreten Angaben. Das Turnier hat jedoch einen Gesamtetat von 650.000 Euro.

Teilnehmer beim Longines Balve Optimum 2023

Beim Longines Balve Optimum misst sich in dieser Woche die deutsche Reitsportelite. Neben Isabell Werth, die in den letzten Jahren den Wettbewerb mit der Kür einen der beiden Dressur-Wettbewerbe dominierte und ihren Titel dieses Jahr wieder verteidigen möchte, gehen einige weitere Sieger aus den vergangenen Jahren wie etwa Jessica von Bredow-Werndl, Matthias Rath, Sönke Rothenberger und Dorothee Schneider an den Start.

Im Springreiten möchte Mario Stevens seinen Titel verteidigen. Tobias Meyer, der 2021 in diesem Wettbewerb gewann, möchte ihm den Titel jedoch streitig machen. Bei den Damen wird Vorjahressiegerin Katrin Eckermann leider nicht antreten. Mit Julie Mynou Diederichsmeier, Sophie Hinners und Finja Bormann ist der Wettbewerb dennoch hochkarätig besetzt.

Deutsche Meisterschaften im Reiten: Die Sieger der letzten Jahre

Seit 1991 gewann Isabell Werth den Wettbewerb in der Kür im Dressurreiten bereits 13-mal. Wer sind die Sieger in den unterschiedlichen Wettbewerben in den letzten Jahren?

Die Deutschen Meisterinnen im Springreiten seit 2018

2022: Katrin Eckermann

2021: Sophie Hinners

2020: Finja Bormann

2019: Julie Mynou Diederichsmeier

2018: Angelique Rüsen

Die Deutschen Meister im Springreiten seit 2018

2022: Mario Stevens

2021: Tobias Meyer

2020: Philipp Weishaupt

2019: Felix Haßmann

2018: Mario Stevens

Die Deutschen Meister im Dressurreiten seit 2018 (Grand Prix Spécial)

2022: Dorothee Schneider

2021: Jessica von Bredow-Werndl

2020: Jessica von Bredow-Werndl

2019: Dorothee Schneider

2018: Sönke Rothenberger

Die Deutschen Meister in der Kür seit 2018 (Grand Prix Kür)

2022: Isabell Werth

2021: Jessica von Bredow-Werndl

2020: Isabell Werth

2019: Isabell Werth

2018: Sönke Rothenberger

Zeitplan und Übertragung der Deutschen Spring- und Dressur-Meisterschaften

Die Deutschen Spring- und Dressur-Meisterschaften 2023 beginnen bereits am 8. Juni 2023. Der letzte Turniertag ist am Sonntag, den 11. Juni 2023.

Alle Infos zur Übertragung im TV oder Livestream und dem Zeitplan des Turniers findet ihr in diesem Artikel.