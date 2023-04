Lachen verboten! Das heißt es schon bald wieder auf Amazon Prime. Der Comedy-Hit „LOL: Last One Laughing“ geht am 6. April 2023 in die nächste Runde. In Staffel 4 wagen zehn neue Teilnehmer die Nicht-lachen-Herausforderung und werden dabei wie gewohnt ganz genau von Michael „Bully“ Herbig beobachtet.

Es gibt diverse Wiederholungstäter im Cast, doch die Fans können sich auch auf einige neue Gesichter bei der Besetzung freuen.

Die Besetzung von Staffel 4 im Überblick

Rund zwei Monate vor dem Start hat Amazon Prime die Besetzung von Staffel 4 verraten. Wer dieses Mal dabei ist, seht ihr in der Liste:

Cordula Stratmann

Elton

Hazel Brugger

Jan van Weyde

Joko Winterscheidt

Kurt Krömer

Martina Hill

Max Giermann

Michael Mittermeier

Moritz Bleibtreu

Wer sind die Teilnehmer von „LOL“ Staffel 4?

Schauspieler, Moderator, Podcasterin, Comedian – der Cast von Staffel 4 ist bunt gemischt. Wir stellen euch die verschiedenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor.

Cordula Stratmann

Cordula Stratmann ist eine deutsche Schauspielerin und Komikerin. Ihre erste große Rolle hatte sie in der WDR-Show „Zimmer frei!“. Einem breiten TV-Publikum wurde sie zudem durch die Sat.1-Show „Schillerstraße“ bekannt.

Elton

Elton wurde in der Sendung „TV total“ als Praktikant von Stefan Raab bekannt. Mittlerweile zählt er zu den bekanntesten deutschen Moderatoren und präsentiert Shows wie „Schlag den Star“ und ist fester Bestandteil der Quiz-Show „Wer weiß denn sowas?“. Er war zuvor lediglich als Gast bei „LOL“ zu sehen.

Hazel Brugger

Die deutsch-schweizerische Moderatorin und Stand-up-Comedian Hazel Brugger ist seit 2016 als Außenreporterin für die „heute-show“ tätig. Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Spitzer moderiert sie den Podcast „Nur verheiratet“ bzw. mittlerweile „Hazel Thomas Hörerlebnis“. Zudem ist sie mit Bühnenprogrammen auf Tour. Sie war bereits in der dritten Staffel Kandidatin bei „LOL“.

Hazel Brugger gewann 2020 den Deutschen Comedypreis als beste Komikerin.

© Foto: Willi Weber/dpa

Jan van Weyde

Jan van Weyde ist Schauspieler und Comedian. Er wurde 2005 durch seine Rolle Xaver in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ bekannt. Seit 2015 tritt er auch als Stand-up-Comedian auf.

Joko Winterscheidt

Joko Winterscheidt ist eines der bekanntesten Gesichter ProSiebens. Gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf sorgt er regelmäßig für Top-Quoten in Shows wie „Joko und Klaas gegen ProSieben“ oder „Duell um die Welt“. In „Wer stiehlt mir die Show?“ setzt der Moderator seinen Job aufs Spiel.

Kurt Krömer

Der Komiker und Schauspieler Kurt Krömer startete seine TV-Karriere im rbb Fernsehen mit seiner Sendung „Die Kurt Krömer Show“. Besondere Aufmerksamkeit erhielt er ab 2019 für das Format „Chez Krömer“. Er ist bereits zum dritten Mal bei „LOL“ dabei.

Kurt Krömer sprach in sieben Staffeln „Chez Krömer“ mit prominenten Persönlichkeiten in einer Verhör-änlichen Situation.

© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Martina Hill

Martina Hill ist Schauspielerin und Komikerin, die seit 2003 in der TV-Branche tätig ist. Durch die ProSieben-Show „Switch reloaded“ wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Vor allem ihre Parodie von Model Heidi Klum sorgte für Lacher. Weitere Shows von bzw. mit ihr waren „Knallerfrauen, „PussyTerror TV“ und „HILLarious“. Sie ist zum zweiten Mal bei „LOL“ zu sehen.

Max Giermann

Der Komiker und Imitator war ab 2007 ebenfalls Teil der Show „Switch Reloaded“. Zu seinen bekanntesten Parodien gehören unter anderem Stefan Raab, Dieter Bohlen und Oliver Kahn. Max Giermann nimmt zum dritten Mal an „LOL“ teil, nachdem er bereits die zweite Staffel gewonnen hat.

Michael Mittermeier

Michael Mittermeier ist einer der bekanntesten Comedians Deutschlands. 1996 startete er seine Karriere mit dem Programm „Zapped“ und war seither mit etlichen Bühnenprogrammen auf Tour. Nach der Geburt seiner Tochter 2008 hat er das Buch und Programm „Achtung Baby“ geschrieben. Seit 2021 moderiert er mit ihr den Podcast „Mittermeiers Synapsen Mikado“.

Moritz Bleibtreu

Schauspieler Moritz Bleibtreu feierte seinen Durchbruch 1997 mit dem Film „Knockin‘ on Heaven‘s Door“. Seither war er in etlichen erfolgreichen Produktionen zu sehen, wie etwa „Lola rennt“, „Lammbock“, „Blackout“ oder aktuell „Manta Manta“ 2.