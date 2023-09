„LOL: Last One Laughing“ schon jetzt eine tolle Bescherung: Der große Comedy-Hit von Amazon Prime Video bekommt in diesem Jahr erstmals ein Weihnachtsspecial. Somit heißt es noch vor dem Start von Diese Nachricht ist für Fans vonschon jetzt eine tolle Bescherung: Der große Comedy-Hit von Amazon Prime Video bekommt in diesem Jahr erstmals ein. Somit heißt es noch vor dem Start von Staffel 5 beim Streamingdienst: Lachen verboten!

Wann wird das Spezial veröffentlicht? Was erwartet die Fans? Und was ist sonst noch bekannt? Wir haben euch alle Infos zur Xmas-Folge an Weihnachten.

Michael „Bully“ Herbig kündigt Weihnachtsspecial an

In der Manier des Weihnachtsklassikers „Tatsächlich... Liebe“ hat Michael „Bully“ Herbig die Bombe platzen lassen. In dem Video hält er vor einem Kamin Pappschilder mit einzelnen Satzfetzen hoch: „Hi, ich bin‘s Bully. Ich muss euch was sagen – einfach weil bald Weihnachten. Ich weiß, ihr vermisst ‚LOL: Last One Laughing‘. Deshalb machen wir dieses Jahr etwas Besonderes. Nämlich ein LOL-Weihnachtsspecial.“

Wann erscheint das Weihnachtsspecial auf Amazon Prime?

Noch hat Amazon Prime nicht selbst verkündet, wann genau die Spezialfolge veröffentlicht werden soll. Die Rede ist bislang nur von „zur Weihnachtszeit“, also im Dezember. Die „Bild“-Zeitung schreibt jetzt allerdings, dass als Startdatum der Freitag, 22. Dezember 2023, feststehen soll.

So funktioniert das „LOL: Last One Laughing – XMAS Special“

Für das Weihnachtsspecial gilt: „Stille Nacht, keiner lacht!“ In festlichem Ambiente müssen die Teilnehmer wieder alles daran setzen, selbst ernst zu bleiben, während sie die anderen zum Lachen bringen. Während eine reguläre Staffel aus sechs rund einstündigen Episoden besteht, dürfen sich die Fans an Weihnachten über eine dreistündige Folge freuen. Eine weitere Neuerung: Erstmals treten acht Comedians in Zweierteams an. Für sie geht es um den „LOL XMAS Pokal“ sowie 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.

Das sind die Teilnehmer des Weihnachtsspecials

Für die XXL-Folge an Weihnachten hat Amazon Prime Video wieder die Crème de la Crème der deutschen Comedybranche engagiert. Wer die acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, erfahrt ihr hier: