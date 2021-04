In der neuen Comedy-Serie „Last One Laughing“, präsentiert von Michael Bully Herbig, steht „LOL“ nicht für „Laughing Out Loud“, sondern mehr oder weniger für das Gegenteil. Die prominenten Teilnehmer versuchen sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer es bis zum Ende schafft, ein ernstes Gesicht zu behalten ist der „Last One Laughing“ und somit der Gewinner der Show. Staffel 1 ist bereits erfolgreich auf Amazon Prime gestartet und Staffel 2 ist schon geplant.

Wie ist die Besetzung der Show? Und wann kommt Staffel 2 als Stream? Alle Infos zu findet ihr in diesem Artikel.

„LOL: Last One Laughing“: Worum geht es?

Bei „Last One Laughing“ müssen zehn Comedians sechs Stunden miteinander in einem Raum verbringen. Mit verschiedenen Performances, Requisiten und Tricks versuchen die Teilnehmer, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen.

Michael Bully Herbig überwacht die Kandidaten in einem separaten Raum. Wenn einer der Gäste zwei mal dabei ertappt wird, wie er auch nur die kleinste Miene verzieht, muss er die Show verlassen. Wer am Ende als Letzter übrigbleibt, erhält er 50.000 Euro, um sie einem guten Zweck seiner Wahl zu spenden.

„Last One Laughing“: Stream auf Amazon Prime

Staffel 1 von „Last One Laughing“ umfasst sechs Folgen, die alle bereits auf Amazon Prime verfügbar sind. Amazon Prime-Mitglieder können die erste Staffel kostenlos ansehen.

„LOL“ Besetzung: Die Teilnehmer in Staffel 1

In Staffel 1 von „Last One Laughing“ versuchen zehn prominente Gäste, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Diese Kandidaten kämpfen um ihre ernste Miene und den den Sieg:

Anke Engelke

Barbara Schöneberger

Carolin Kebekus

Max Giermann

Kurt Krömer

Wigald Boning

Torsten Sträter

Rick Kavanian

Mirco Nontschew

Teddy Teclebrhan

„LOL: Last One Laughing“ Trailer zu Staffel 1

Was ihr von der neuen Comedy-Show erwarten könnt, zeigt die Preview:

Youtube „LOL: Last One Laughing“ Preview

„Last One Laughing“ Staffel 2: Wann geht es weiter?

Michael Bully Herbig hat bereits persönlich über Instagram bestätigt, dass es eine zweite Staffel von „Last One Laughing“ geben wird.

Wie die „Bild“ berichtet, ist die zweite Staffel bereits abgedreht. Amazon soll sogar eine dritte Staffel planen. Wann genau die neuen Folgen erscheinen, ist jedoch noch nicht bekannt.

„Last One Laughing“: Die Besetzung von Staffel 2

Wie die „Bild“ berichtet, werden Barbara Schöneberger und Carolin Kebekus an Staffel 2 von „Last One Laughing“ nicht mehr beteiligt sein. Anke Engelke dagegen soll voraussichtlich auch weiterhin an der Show teilnehmen. Daneben soll es mit Martina Hill, Klaas Heufer-Umlauf Bastian Pastewka auch einige prominente Neuzugänge geben.

„Last One Laughing“ international: In diesen Ländern gibt es „LOL“

Die deutsche Version von „Last One Laughing“ auf Amazon Prime ist eine der vielen Adaptionen des japanischen Originals „Hitoshi Matsumoto Presents Documental“. Neben der Produktion aus Deutschland gibt es die Show zum Beispiel noch in Mexiko, Australien, Spanien und Italien.