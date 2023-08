„KNEEL!“ Der Gott des Schabernacks kommt zurück. Die erste Staffel der Marvel-Serie „Loki“ hat die Zuschauer auf Disney+ begeistert. Seither warten sie gespannt auf eine Fortsetzung, schließlich sind noch einige Fragen unbeantwortet. Mittlerweile ist nicht nur das Startdatum bekannt, sondern ein Trailer gewährt auch erste Einblicke in die neuen Folgen.

Wann startet Staffel 2? Worum geht es in der Fortsetzung? Und wer spielt mit? Was ihr zu den neuen Folgen von „Loki“ wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wann startet Staffel 2 auf Disney+?

Wer den göttlichen Trickster wieder in Action sehen möchte, muss sich noch etwas gedulden, denn die zweite Staffel von „Loki“ startet erst am 06.10.2023 auf Disney+. Das hatte Marvel Entertainment Mitte Mai 2023 via Twitter verkündet.

Wie viele Folgen hat die zweite Staffel?

Die zweite Staffel wird ebenso wie der Vorgänger sechs Folgen umfassen. Diese werden in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine seht ihr hier:

Folge 1: 06.10.2023

Folge 2: 13.10.2023

Folge 3: 20.10.2023

Folge 4: 27.10.2023

Folge 5: 03.11.2023

Folge 6: 10.11.2023

Gibt es schon einen Trailer zur zweiten „Loki“-Staffel?

Rund zwei Monate vor der Veröffentlichung der neuen Folgen hat Marvel einen ersten offiziellen Trailer hochgeladen. Diesen findet ihr hier:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Darum geht es in Staffel 2

Nach dem spannenden Finale der ersten Staffel sind noch einige Fragen offen. „Ich hoffe, Staffel 1 war voller Überraschungen. Und ich glaube, Staffel 2 wird noch viel mehr davon haben“, so Hauptdarsteller Tom Hiddleston im Interview auf „marvel.com“. In der Endszene der ersten Staffel versucht Loki Mobius und Hunter B-15 vor Kang zu warnen, doch die beiden erkennen ihn nicht wieder. Jetzt könnte man vermuten, dass sich der Gott des Schabernacks in einem anderen Universum befindet. Doch wer die Serie aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass nur eine TVA existiert. In den letzten Szenen der ersten Staffel tötete Sylvie den Kang, der den Wahren Zeitstrahl erschaffen hat. Somit hat sie die Tore für alle Varianten von Kang geöffnet. Loki und Sylvie haben also die Ordnung des Wahren Zeitstrahls durcheinander gebracht.

In der zweiten Staffel befindet sich Loki mit Mobius und Hunter B-15 in einem Kampf des sich ständig erweiternden Multiversums. Sie sind auf der Suche nach Sylvie, Richterin Renslayer, Miss Minutes und dem freien Willen. Außerdem werden die Helden mit einer neuen Variante von Kang konfrontiert.

In dem Trailer erkennt man zudem, dass Loki unkontrolliert durch die Zeit gezerrt wird. Eigentlich ist das in der TVA unmöglich. Das Zeitreisen spielt auch in der zweiten Staffel eine wichtige Rolle. Obendrein müssen Loki und Sylvie wichtige Fragen klären. So unter anderem auch: „Wie entscheidet man, wer leben darf und wer stirbt?“

Loki (Tom Hiddleston, 2. v. r.) und Mobius (Owen Wilson, r.) sind ein eher ungewöhnliches Duo. Doch die beiden sorgen auch für eine Menge Unterhaltung.

© Foto: Walt Disney Studios

Worum geht es in der Serie „Loki“?

In „Avengers: Endgame“ sieht man, wie Loki seinen geliebten Tesserakt benutzt, um vor den Superhelden zu fliehen. Dabei hat er einen alternativen Zeitstrahl erschaffen. Hier beginnt die erste Staffel der Serie. Thors Stiefbruder hat also eine zeitliche Variante seines Selbst erzeugt. Genau dafür ist die TVA zuständig. Jetzt stellt sich die Frage: Entweder Loki hilft, den Zeitstrahl zu normalisieren oder seine zeitliche Variante wird eliminiert. Klar, dass er den ersten Vorschlag nimmt. Während der Staffel lernt er Sylvie, eine Variante von Loki, und Mobius, ein TVA-Arbeiter, kennen. Gemeinsam treffen sie auf Kang, den Eroberer, den Hüter des Zeitstrahls, welchen sie letztendlich töten.

Woher kennt man Loki?

Loki ist der Stiefbruder von Thor. Eigentlich stammt er aus Jotunheim und ist der Sohn des Eisriesenkönigs Laufey. Nach einer gewonnenen Schlacht wird er noch als Baby von Odin nach Asgard entführt und dort aufgezogen. Beide werden in dem Glauben erzogen, Odins Nachfolger zu werden, doch Loki ist bewusst, dass Odin Thor bevorzugte und wird eifersüchtig.

In diesen Filmen spielte Loki eine Rolle:

„Thor“

„Marvel’s The Avengers“

„Thor – The Dark Kingdom“

„Thor: Tag der Entscheidung“

„Avengers: Infinity War“

„Avengers: Endgame“

„Ant-Man and the Wasp: Quantumania“

„Thor“

Hier geht es vor allem um Lokis Vorgeschichte. Er erscheint als böses Gegenteil seines Stiefbruders Thor, dessen Krönung Loki verhindern möchte. Der „God of Mischief“, wie er im Englischen auch genannt wird, pocht darauf, die Wahrheit über seine Vergangenheit von Odin zu erfahren. Daraufhin wird er wütend und schleust Laufey nach Asgard ein, wo er Odin töten soll. Dieser Plan scheitert. Am Ende des Films stürzt er den Bifröst hinab.

„Marvel’s The Avengers“

Loki hat ein neues Ziel gefunden. Er möchte nicht nur Asgard beherrschen, sondern die Erde. Dafür entführt er unter anderem Hawkeye und Erik Selvig, die ihm durch einen Zauber zur Seite stehen. Letztendlich kämpft er gegen die Avengers, die versuchen, seinen Plan zum Scheitern zu bringen – mit Erfolg. Als Strafe nimmt Thor ihn wieder mit nach Asgard, wo er zur Rechenschaft gezogen werden soll.

„Thor – The Dark Kingdom“

Loki ist eingesperrt. Er scheint nicht mehr der böse Stiefbruder zu sein, der er einst mal war. Nachdem die Dunkelelfen das Königreich angreifen und den Bifröst zerstören, geht er einen Pakt mit Thor ein, denn Loki kennt einen Schlupfweg, der die beiden direkt ins Land der Dunkelelfen führt. Im Kampf mit diesem stirbt er – zumindest denkt das Thor. Denn eigentlich verwandelte sich Loki in Odin und übernimmt nun Asgard.

„Thor: Tag der Entscheidung“

Während Thor die Welten beschützt, regiert Loki Asgard nach seinen Regeln, doch als sein Stiefbruder zurückkehrt, wird er gezwungen, die Illusion aufzulösen und sich zu offenbaren. Nach einer spannenden Reise auf einem entfernten Planeten versucht er gemeinsam mit Thor und der Walküre Asgard vor dem Untergang zu retten. Der junge Prinz und der Gott des Donners gewinnen den Kampf gegen ihre Schwester Hela und wollen mit ihrem Volk zur Erde reisen.

„Avengers: Infinity War“

Einer der tragischsten Momente in Lokis Leben. Das Volk von Asgard, Loki, Thor und die ganze Mannschaft des Fluchtschiffes treffen auf Thanos. Dort schwört Loki Thanos ewige Treue. Es scheint, als würde er die Seiten erneut wechseln. Allerdings ist dies ein Täuschungsversuch und er versucht, Thanos zu erstechen – erfolglos. Denn der Bösewicht kommt ihm zu vor und bricht ihm das Genick. Diesmal ist Loki endgültig tot.

Was wir bisher zur Besetzung von Staffel 2 von „Loki“ wissen

Welche Schauspieler können wir in der zweiten Staffel erwarten? Wird der gesamte Cast der ersten Staffel erneut anwesend sein? Einige Charaktere sind schließlich gestorben oder verschwunden.

Die bisherige Besetzungsliste seht ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Loki – Tom Hiddleston

Sylvie – Sophia Di Martino

Casey – Eugene Cordero

Mobius – Owen Wilson

Ravonna Renslayer – Gugu Mbatha Raw

Hunter B-15 – Wunmi Mosaku

Jener, der bleibt /Victor Timely – Jonathan Majors

Das ist Loki in der Mythologie

Loki ist eine Figur aus der nordischen Mythologie, der allerdings nicht sehr beliebt war. Seine Rolle ist wechselhaft. Mal fallen seine Handlungen zugunsten der Asen aus, mal kämpft er gegen die Götter. Im 18. Jahrhundert wurde Loki auch als Teufel beschrieben, der sich als Freund der Götter zeigt, nur um sie zu hintergehen. Es gibt jedoch auch Geschichten, in denen Loki den Göttern zur Seite steht. Ihm verdanken die Asen unter anderem Thors Hammer Mjölnir. Häufig begleitet er diesen auch auf seinen Reisen. Dabei macht er auch seiner Fähigkeit als Trickster und Gestaltwandler Gebrauch. Häufig wird er mit dem Feuerriesen Logi verwechselt.