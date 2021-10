Sir Lewis Carl Davidson Hamilton startet seit 2007 in der Formel 1 und hat in der Rennszene bereits den Legendenstatus erreicht. Der Mercedes-Pilot ist der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Erst im Juni diesen Jahres verlängerte er seinen Vertrag und bleibt dem Rennsport bis mindestens 2023 erhalten. In der laufenden WM liefert er sich ein Kopf an Kopf Rennen mit Max Verstappen.

Doch wie tickt Lewis Hamilton privat?

Vermögen, Frau, Größe und Alter – alle Infos und Fakten zu Lewis Hamilton findet ihr hier.

Lewis Hamilton Steckbrief: Größe, Alter, Sternzeichen, Wohnort

Name: Sir Lewis Carl Davidson Hamilton

Sir Lewis Carl Davidson Hamilton Alter: 36

36 Geburtstag: 7. Januar 1985

7. Januar 1985 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Größe: 1,74 cm

1,74 cm Geburtsort: Stevenage (Vereinigtes Königreich)

Stevenage (Vereinigtes Königreich) Wohnorte: Colorado, Monaco, London, New York

Colorado, Monaco, London, New York Nationalität: Großbritannien

Großbritannien Beruf: Rennfahrer

Rennfahrer Hobbies : Gitarre spielen, Musik, Fitnesstraining

: Gitarre spielen, Musik, Fitnesstraining Familienstand : ledig

: ledig Instagram: lewishamilton

Lewis Hamilton: steile Karriere

Wie so viele Formel-1-Piloten fing Lewis Hamilton auch mit dem Kartfahren an. Im Alter von acht Jahren setzte er sich erstmals hinter das Lenkrad. Seine Karriere ging steil bergauf. Am 26.09.2021 feierte der Brite seinen 100. Formel-1-Sieg:

1993-2000 : Kartsport

: Kartsport 2001-2003 : Formel Renault

: Formel Renault 2004-2005 : Formel-3-Euroserie

: Formel-3-Euroserie 2006-2007 : GP2-Serie

: GP2-Serie 2007-2012 : Formel 1 Pilot bei McLaren

: Formel 1 Pilot bei McLaren 2008 : erster Weltmeister-Titel – damals jüngster Weltmeister

: erster Weltmeister-Titel – damals jüngster Weltmeister seit 2013 : Fahrer bei Mercedes

: Fahrer bei Mercedes 2014 : Zweiter Weltmeistertitel

: Zweiter Weltmeistertitel 2015 : Hamilton wird erneut Weltmeister

: Hamilton wird erneut Weltmeister 2017 : nachdem er 2016 leer ausging, holt er sich 2017 seinen vierten WM-Titel

: nachdem er 2016 leer ausging, holt er sich 2017 seinen vierten WM-Titel 2018 : fünfter Weltmeistertitel

: fünfter Weltmeistertitel 2019 : Hamilton sichert sich den sechsten WM-Sieg

: Hamilton sichert sich den sechsten WM-Sieg 2020: Lewis H. und Michael Schumacher haben nun die meisten Formel-1-WM-Siege (7).

Warum hat Lewis Hamilton die Startnummer 44?

Lewis Hamilton verzichtet schon einige Jahre auf die Nummer 1. Seit seiner Kart-Karriere setzt er auf die 44 und bleibt dieser treu.“Die 44 hat mir seither immer Glück gebracht“, so der Mercedes-Fahrer.

Lewis Hamilton: Vermögen und Gehalt

Im Jahr 2021 liegt das geschätzte Vermögen des britischen Formel-1-Fahrers 2021 bei 250 Millionen Euro laut Statista . Allein in diesem Jahr soll das Einkommen des 7-fachen Weltmeisters bei 70 Millionen Euro liegen.

Hat Lewis Hamilton eine Freundin?

Achte Jahre lang ging die On-Off Beziehung zwischen Hamilton und Nicole Scherzinger. 2007 kamen sie das erste Mal zusammen. Drei Jahre später trennten sie sich, um sich später wieder zu versöhnen. Ende 2011 folgte das nächste Liebes-Aus, 2012 der nächste Versuch. 2015 kam es bei der wilden Achterbahnfahrt zu einem Ende und das Paar trennte sich endgültig. Seitdem wurde es ruhig im Liebesleben von Lewis Hamilton. Ein Kind hat der 36-Jährige Brite nicht.