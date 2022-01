Für Fans von „Let’s Dance“ gibt es gute Nachrichten: Am 18. Februar 2022 geht es wieder los, die 15. Staffel startet auf RTL. Anfang Januar wurden die ersten Kandidaten bekannt, die in die Fußstapfen des Dancing Star aus 2021, Rurik Gislason, treten wollen.

Wer sind die Kandidaten und Kandidatinnen von Staffel 15? Alle Infos zu den Promis gibt es hier.

„Let’s Dance“ 2022: Diese Kandidaten sind dabei

Anfang Januar hat RTL die ersten sieben Kandidaten bei der neuen Staffel „Let’s Dance“ bekanntgegeben. Das sind die neuen Promis in der Show:

Caroline Bosbach

Für „Let's Dance“ 2022 tauscht Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach kurzerhand den Konferenzsaal gegen die Tanzbühne. Die älteste Tochter von CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (69) hat bisher nur „für den Hausgebrauch getanzt“, wie sie gegenüber RTL sagt.

Bosbach ist die älteste von drei Töchtern des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach. Im Jahr 1989 in Bergisch Gladbach geboren ist sie 2010 nach Berlin gezogen um zu studieren. Mit 32 Jahren ging sie dann nach Frankfurt wo sie im Bereich PR tätig war. Am 15. Juli 2021 erschien Bosbachs erstes Buch „Schwarz auf Grün – Was die schweigende Mehrheit umtreibt. Für eine neue Politik der Mitte“. Im Oktober 2021 wurde sie zur Bundesvorsitzenden des Jungen Wirtschaftsrats der CDU gewählt.

Mathias Mester

Mehrfacher deutscher Meister, mehrfacher Europameister, siebenfacher Weltmeister und dazu auch noch Buchautor und Social-Media-Star: Mathias „Matze“ Mester hat in seinem Leben schon viel erreicht. Doch der kleinwüchsige Leichtathletik-Star ist bereit für eine neue Herausforderung – und wagt sich 2022 auf das Tanzparkett von „Let's Dance“.

Mathias Mester wurde 1986 in Münster geboren. Mit 18 Jahren begann er im paralympischen Sport – und zeigte sich sehr schnell als talentiert. In kürzester Zeit konnte er sich in den drei Leichtathletik-Disziplinen Speerwurf, Kugelstoßen und Diskuswerfen behaupten und zählte als mehrfacher deutscher Meister, mehrfacher Europa- und Weltmeister schnell zu den erfolgreichsten paralympischen Sportlern Deutschlands.

Der 1,42 m große Sportler wurde unter anderem siebenmal Weltmeister und gewann 2008 bei seinem Paralympics-Debüt zudem noch die Silbermedaille im Kugelstoßen. 2016 belegte er den 5. Platz bei den Paralympischen Spielen in Rio und wurde 2014, 2018 und 2021 erneut Europameister im Speerwurf.

Im Juni 2021 verkündete Mathias Mester das Ende seiner sportlichen Laufbahn und verzichtete auf die Teilnahme an den Paralympischen Spielen in Tokio.

Im Sommer 2021 veröffentlichte er sein Buch „Klein anfangen, groß rauskommen – Mein verrücktes Leben auf 142,5 cm“. Auf sozialen Medien ist er ebenfalls ein Star: 400.000 Follower hat der Mann auf Instagram, YouTube und TikTok.

Michelle (Tanja Gisela Hewer)

Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Hewer heißt, wurde in Villingen-Schwenningen geboren und ist seit über 30 Jahren eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen.

Die Liebe zur Musik entdeckte Michelle schon früh in ihrer Jugend, nachdem sie im Alter von zehn Jahren in eine Pflegefamilie gegeben wurde. Ihre ersten Erfahrungen auf der Bühne sammelte sie mit gerade einmal 14 Jahren als Sängerin einer lokalen Band. Ihr erstes Studioalbum „Erste Sehnsucht“ erschien im Jahr 1993, gefolgt von „Traumtänzerball“ im Jahr 1995.

Im Jahr 2003 erlitt Michelle kurz vor einem ihrer Auftritte einen Schlaganfall. Daraufhin machte sie eine berufliche Pause – und konnte sich glücklicherweise erholen. Zwei Jahre später meldete sich die Schlagerikone mit ihrem neuen Album „Leben“ (2006) zurück.

Michelle hat drei Töchter aus insgesamt drei Ehen.

Sarah Mangione

Als Tochter eines sizilianischen Vaters und einer deutschen Mutter kam Sarah Mangione 1990 in Wolfsburg zur Welt. Um ihren Traum, Schauspielerin zu werden, zu verwirklichen, zog Sarah 2015 in die Medienstadt Köln, um als Jungredakteurin bei der Fernsehproduktionsfirma „Brainpool“ anzufangen.

Ihr erstes eigenes Format ließ nicht lange auf sich warten und so moderierte Sarah gemeinsam mit Aaron Troschke (32) die Sendung „WOW of the week“ (2016) für den Münchener Sender RTLZWEI. Im Jahr 2018 wurde sie gemeinsam mit Lutz van der Horst (46) und Daniel Boschmann (41) Moderatorin des SAT.1-Formats „Hotel Herzklopfen“.

Nachdem sie 2017 in einer Episodenrolle bei „Unter Uns“ ihr Schauspieldebüt gab, spielte Sarah in der RTL-Serie „Herz über Kopf2 in insgesamt 113 Folgen ihre erste Hauptrolle. Die Serie lief von August 2019 bis Februar 2020.

Timur Ülker

„Seit vielen Staffeln schon vergeht kein Jahr, in dem mich meine Mutter nicht fragt, wann ich denn endlich bei ‚Let's Dance’ mitmache. Denn sie ist noch ein viel größerer ‚Let's Dance’-Fan als ich.“ Das sagt Timur Ülker gegenüber RTL bei der Bekanntgabe.

Geboren in Hamburg ist Ülker schon seit 2015 im deutschen TV zu sehen. Damals bekam er eine der Hauptrollen der RTL II-Scripted-Reality-Serie „Köln 50667“. Zwei Jahre lang konnte man ihn dort täglich als Cem Arslan sehen, bevor er im Jahr 2017 aus der Serie ausstieg.Im September 2018 ergatterte er schließlich eine der begehrten Hauptrollen der RTL-Serie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“, wo er seit drei Jahren zum Stammensemble gehört.

Privat hat Timur sein Glück in seiner Freundin Caroline gefunden, mit der er zwei Kinder hat. Seine älteste Tochter Ileya ist sechs Jahre alt, sein zweites Kind kam am 16. Oktober 2019 zur Welt.

Cheyenne Ochsenknecht

Knapp ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Babys beginnt für Model und Instagrammerin Cheyenne Ochsenknecht das nächste spannende Kapitel: Die 21-Jährige ist Teil der neuen „Let's Dance“-Staffel.

Cheyenne Ochsenknecht ist die jüngste Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Model Natascha Ochsenknecht, sie ist die Schwester von Jimi Blue und Wilson Gonzalez. Doch hat es sie eher in Richtung Modeling und Instagram gezogen, nicht in die Schauspielerei. Ihr Laufsteg-Debüt feierte sie auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin für das Erfolgslabel Riani. Zahlreiche weitere Model-Jobs folgten unter anderem für Labels wie Prada, Even & Odd, Laurèl und Les Éclaires.

Auch als Influencerin ist Cheyenne Ochsenknecht sehr erfolgreich: Mehr als 380.000 Follower hat sie bisher. Im Sommer 2017 gab sie ihr Debüt auf der Paris Fashion Week und wurde für eine große Fotostrecke von Vogue Portugal fotografiert.

2022 hätte für Cheyenne privat nicht besser starten können: Pünktlich zum Jahreswechsel hat die 21-Jährige nämlich einen Antrag von ihrem Partner Nino bekommen.

Hardy Krüger Jr.

Hardy Krüger jr. wurde 1968 in Lugano in der Schweiz geboren und zählt zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. 1992 startete der Schauspieler seine Fernsehkarriere mit einer Nebenrolle in der ARD-Vorabendserie „Nicht von schlechten Eltern“ – dort blieb er bis 1996. Parallel wirkte er als Hauptdarsteller in der ARD-Fernsehserie „Gegen den Wind“ mit. Seit diesen Anfängen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen war Hardy in mehreren internationalen Produktionen wie dem Kinofilm „Asterix und Obelix gegen Caesar“ (1999) oder 2002 in Roger Youngs „Dracula“ zu sehen.

Ganz offen teilt Hardy Krüger jr. seine Schicksalsschläge, die ihn in seinem Leben ereilt haben. Mit nur acht Monaten starb sein kleiner Sohn Paul-Luca 2011 einen Tag nach seiner Taufe am plötzlichen Kindstod. Krüger jr. riss es den Boden unter den Füßen weg. Er stürzte sich in Arbeit und Alkohol, der zeitlebens bereits ein steter Begleiter für Hardy war. Es folgten mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken.

Hardy Krüger jr. ist seit 2018 in dritter Ehe mit der PR-Agentin Alice Rößler verheiratet, deren Tochter Antonia er 2019 adoptierte. Krüger jr. hat insgesamt 5 Kinder aus drei Ehen.