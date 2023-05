Er plant sogar, in einigen Jahren an dem Format teilzunehmen. In mehr als zwei Wochen steigt das Finale von „Let's Dance“. Zuschauer fiebern Woche für Woche mit den Stars und den Profitänzern mit. Wie war die 9. Show von „Let's Dance“? Diese Kandidaten sind noch dabei. Auch Pietro Lombardi ist ein großer Fan dieser RTL-Show.

„Let's Dance“ soll Pietro Lombardi siebenmal angefragt haben

In seiner aktuellen Instagram-Story wird Pietro Lombardi gefragt, ob er sich im kommenden Jahr für „Let's Dance“ bewerben würde. Seine Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Die Macher der RTL-Tanzshow baggern offenbar schon lange an dem Sänger herum: „Ich glaube, ich hatte schon sieben Anfragen von ‚Let's Dance‘“, verrät der DSDS-Gewinner von 2011. Zudem nennt der zweifache Papa weitere Details, wann er sich eine Teilnehme vorstellen könnte. „Mit 35 mache ich mit“, verspricht der heute 30-Jährige. Ob es „Let's Dance“ auch in vier bis fünf Jahren geben wird, steht allerdings in den Sternen.

