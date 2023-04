An diesem Freitag wurde auf RTL wieder fleißig getanzt. In der neunten regulären Live-Show vonam 28.04.2023 wurde es für die verbliebenen Tanzpaare emotional. Denn die Kandidaten brachten an der Seite ihrer Profis in den „Magic Moments“ ihre persönlichsten und emotionalsten Erlebnisse aufs Parkett. Zudem standen neben den Einzeltänzen drei Tanzduelle an, bei denen alle noch einmal die Gelegenheit hatten, sowohl die Jury als auch die Zuschauer von sich zu überzeugen.