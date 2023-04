Aktuell heißt es jeden Freitagabend aufAmstand die achte reguläre Live-Show an. Darin kämpften noch insgesamt sieben von den ursprünglich 14 Kandidaten um den Titel „Dancing Star“ 2023. Diese mussten sich dieses Mal an der Seite ihrer Profitänzer in der „Hot Salsa Night“ beweisen. Natürlich versuchten sie darüber hinaus, mit ihren Einzeltänzen die Jury und Zuschauer von sich zu überzeugen. Doch das gelang nicht allen...