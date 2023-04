„Let‘s Dance“ auf RTL weiter. In der siebten regulären Live-Show von Staffel 16 traten die Die Tanzpause ist vorbei: Am Freitag, 14.04.2023, gingauf RTL weiter. In der siebten regulären Live-Show von Staffel 16 traten die Kandidaten nach dem Partnertausch der vorigen Folge wieder an der Seite ihrer Profitänzer auf das Tanzparkett – und mussten sich direkt doppelt beweisen. Denn neben den üblichen Einzeltänzen standen zusätzlich noch die Jury-Teamtänze auf dem Programm.

Anna Ermakova hatte sich in der Show vor Ostern, in der niemand rausgeflogen war, einen Bonuspunkt sichern können. Alle anderen mussten zittern. Denn dieses Mal ging das Tanzabenteuer für gleich zwei Paare zu Ende. Wer ist raus? Wer ist weiter? Wir haben euch den Überblick zu den Kandidaten nach Show 7.

„Let‘s Dance“ 2023: Wer ist raus?

Paso Doble, Langsamer Walzer, Jive – die Tanzpaare zeigten in Show 7 wieder ganz unterschiedliche Tänze, hatten aber alle ein Ziel: ausreichend Punkte zu sammeln, um in die nächste Runde zu kommen. Nachdem in der vorigen Live-Show aufgrund des Partnertauschs niemand gehen musste, endete der Traum vom Titel „Dancing Star“ dieses Mal für gleich zwei Paare.

Wer ausgeschieden ist, seht ihr hier:

„Let‘s Dance“: Wer ist noch dabei?

Für sieben Kandidaten und Profitänzer geht das sportliche Abenteuer weiter. Sie haben genügend Punkte gesammelt und stehen somit in der achten Live-Show.

Wer noch dabei ist, seht ihr hier: , seht ihr hier: [Link auf Container 68773993]

Das sind die Kandidaten von Staffel 16

Für die neue Staffel hat RTL wieder einen bunten Mix an prominenten Persönlichkeiten engagiert. Vom ehemaligen Profisportler über Influencer bis hin zur Schauspielerin ist alles vertreten. Doch wie ticken die Kandidaten und Kandidatinnen eigentlich? Ausführliche Infos zu ihnen findet ihr hier:

Das sind die Profitänzer von Staffel 16

Sie trainieren unermüdlich mit den Promis und sorgen dafür, dass sie auf dem Tanzparkett eine gute Figur machen: die Profitänzer und Profitänzerinnen von „Let‘s Dance“. Viele von ihnen sind schon jahrelang Teil der RTL-Show. Wer in der aktuellen Staffel mit den Stars tanzt und was ihr über die Profis wissen müsst, erfahrt ihr hier: